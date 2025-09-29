Στις 18 Οκτωβρίου επιστρέφει o Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Αναλυτικά όλα όσα προβλέπονται για τον Δακτύλιο.

Από τις 14 Οκτωβρίου θα είναι ξανά σε ισχύ ο Δακτύλιος του κέντρου της Αθήνας, μετά την προσωρινή αναστολή του μέτρου από τις 18 Ιουλίου, η οποία προβλέπεται κάθε χρόνο λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας τα καλοκαίρια.

Ο Μικρός Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις παραπάνω οριακές λεωφόρους δεν ισχύουν περιορισμοί, ενώ εντός του Μικρού Δακτυλίου επιτρέπεται εναλλάξ (μονά–ζυγά) η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των φορτηγών Ι.Χ. έως 2,2 τόνους, βάσει του τελευταίου ψηφίου της πινακίδας κυκλοφορίας.

Σε επίπεδο οχημάτων, ισχύει εξαίρεση από τους περιορισμούς του Δακτυλίου για:

Εκ κατασκευής ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου και υγραερίου οχήματα

Οχήματα προδιαγραφών EURO 6 (έως 31/12/2020) με εκπομπές CO₂ κάτω των 120g/km (NEDC)

Οχήματα EURO 6 (από 01/01/2021 και εφεξής) με εκπομπές κάτω των 145g/km (WLTP).

Οι ιδιοκτήτες αυτών μπορούν να εκδώσουν το σχετικό σήμα ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή).

Για κατοίκους που διαμένουν μόνιμα εντός των οδών και λεωφόρων του Δακτυλίου προβλέπεται ειδική άδεια κυκλοφορίας, με ζώνες εισόδου–εξόδου που καθορίζονται από τον Δήμο Αθηναίων.

Ο Δακτύλιος είναι σε ισχύ από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ (έως τις 3 το μεσημέρι κάθε Παρασκευή). Δεν εφαρμόζεται τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες ή σε ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.