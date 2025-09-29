Αρκαλοχώρι: τέσσερα χρόνια και… τέσσερις φρεγάτες μετά

«Hρθα απευθείας από το Παρίσι για να βρεθώ εδώ, στο Αρκαλοχώρι, δίπλα στους συντοπίτες μου…». Ετσι ξεκίνησε τις δηλώσεις του στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, την επόμενη μέρα του σεισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φτάνοντας εσπευσμένα από τα Ηλύσια Πεδία, όπου ακριβώς τη μέρα του σεισμού υπέγραφε τη συμφωνία με τον Μακρόν για τις τρεις φρεγάτες Belharra. «Νέα σπίτια για τους σεισμόπληκτους ή νέες φρεγάτες;», τον είχε ρωτήσει τότε η «Εφ.Συν.». «Νέες φρεγάτες σίγουρα, και νέα σπίτια, το ένα δεν υποκαθιστά το άλλο», είχε απαντήσει εκείνος.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, οι φρεγάτες έγιναν και αυτές τέσσερις, όπως και τα δισεκατομμύρια για την απόκτησή τους. Τα σπίτια όμως ακόμα αργούν. «Από τις 3.500 αιτήσεις για ανοικοδόμηση μέσω των πόρων που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, έχουν εγκριθεί περίπου 360, κάτι παραπάνω από το 10%», λέει στην «Εφ.Συν.» ο Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων στο Αρκαλοχώρι.

Χριστόφορος Παπαδάκης

Οι φωτογραφίες μοιάζουν να είναι τραβηγμένες την επόμενη μέρα του σεισμού, αλλά είναι προχθεσινές. Ακριβώς 4 χρόνια μετά την 27η Σεπτεμβρίου 2021 | Χριστόφορος Παπαδάκης

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι πολίτες που είδαν κάποια χρήματα ως προκαταβολές στους λογαριασμούς τους, αλλά δεν είχαν κάνει αίτηση πρώτης αρωγής, θα κληθούν ακόμα και να τα επιστρέψουν. Καθώς επίσης οι πολίτες που δεν έχουν λάβει χρήματα αλλά δεν έχουν κάνει και αίτηση ουσιαστικά αποκλείονται από τη διαδικασία να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους με τη βοήθεια της αρωγής. Γιατί όμως δεν έκαναν αίτηση, εξηγεί ο κ. Γκαντάτσιος: «Τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές δεν ήταν μόνο τα 3.500, αλλά σχεδόν 8.000. Οσοι είχαν μικροζημιές είδαν την τεράστια γραφειοκρατία, είδαν την τραγική υποστελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών που συστάθηκε στο Ηράκλειο και τον Γολγοθά που ανεβαίνουν οι συμπολίτες τους, πληρώνοντας από την τσέπη τους να φτιάξουν τους φακέλους, και δεν τόλμησαν καν να μπουν στη διαδικασία ενώ δικαιούνταν αποζημίωση. Σήμερα, λοιπόν, το κράτος αυτούς τους πετά οριστικά εκτός προγράμματος», αναφέρει ο ίδιος.

Ξεμπάζωμα

Το ακόμα χειρότερο είναι ότι τουλάχιστον 300 σπίτια, κυρίως στα χωριά πέριξ του Αρκαλοχωρίου, όπως η Βόνη, ο Σαμπάς, το Αρχοντικό, ο Γαλατάς, το Χουμέρι κ.ά., παραμένουν ακριβώς όπως ήταν την ημέρα του σεισμού καθώς δεν έχουν υπάρξει επαρκείς χρηματοδοτήσεις ούτε καν για το… ξεμπάζωμα. Και σε αυτή την περίπτωση, δίπλα στη λέξη ξεμπάζωμα είναι το όνομα του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος, ως αρμόδιος υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, συχνά-πυκνά υποσχόταν χρηματοδοτήσεις τόσο για τις ανακατασκευές των σπιτιών όσο και για την απομάκρυνση των μπάζων. «Στα Τέμπη τα λεφτά βρέθηκαν μέσα σε μια νύχτα για να γίνει η δουλειά, σε μας έδωσαν 800 χιλιάδες, και αυτά πέρυσι, πάλι γύρω από την επέτειο του σεισμού, μάζεψαν μερικά χαλάσματα και τα υπόλοιπα έμειναν έτσι να χάσκουν», λέει ο κ. Γκαντάτσιος.

Χριστόφορος Παπαδάκης

Χριστόφορος Παπαδάκης

Συνολικά για να κατεδαφιστούν όλα τα επικίνδυνα κτίρια απαιτούνται 4 εκατομμύρια (σ.σ.: ακόμα ένα 4άρι) και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στον ορίζοντα κανένα πλάνο χρηματοδότησης. Με αυτά τα δεδομένα οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν δίπλα στα χαλάσματα, πολλές φορές και μέσα σε αυτά, καθώς σε αρκετά σπίτια που είναι χαρακτηρισμένα «κίτρινα» αναγκάζονται να μπαινοβγαίνουν, αφού εκεί είναι το βιος τους. «Επιπλέον, με τον υπάρχοντα νόμο τα σπίτια που δεν επισκευάζονται μέσω της αρωγής (π.χ. τα κίτρινα) δεν αποχαρακτηρίζονται και δεν μπορούν ούτε να πωληθούν. Αρα οι άνθρωποι παραμένουν όμηροι, ενώ περίπου 500 άνθρωποι ζουν ακόμα σε κοντέινερ», λέει ο κ. Γκαντάτσιος.

Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται και οι κατασχέσεις από τις τράπεζες. «Για τους πληγέντες από τον «Ντάνιελ» αλλά και στο Μάτι επιβλήθηκε αναστολή πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2025. Σε εμάς δόθηκε αναστολή μόλις για 6 μήνες μετά τον σεισμό και από την επόμενη ημέρα άρχισαν να φτάνουν τα έγγραφα για πλειστηριασμούς ακόμα και σεισμόπληκτων κτιρίων, εις βάρος ανθρώπων που είχαν χάσει τα πάντα μετά τον σεισμό. Τουλάχιστον βλέπουμε στις ειδήσεις τα νέα για τις φρεγάτες που έρχονται και… παρηγοριόμαστε», λέει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του συλλόγου των σεισμοπλήκτων.