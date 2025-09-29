Τα κενά στη δικογραφία για τα υλικά των βαγονιών και η έλλειψη τοξικολογικών εξετάσεων

Εφιάλτης χωρίς τέλος τα κενά στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών αλλά και στη συνολική δικαστική έρευνα, που οδήγησε πριν από λίγες εβδομάδες στο κλείσιμο της δικογραφίας προκειμένου να ξεκινήσει όπως όπως η δίκη και να πει η κυβέρνηση ότι έπραξε το καθήκον της.

Ο ρόλος των ανακριτικών αρχών αποδεικνύεται καίριος στο θολό τοπίο που επικρατεί σήμερα γύρω από δύο θέματα: 1) τον έλεγχο του εσωτερικού των βαγονιών και των υλικών τους για το αν πληρούσαν τις προδιαγραφές αντοχής στη φωτιά, 2) την έλλειψη τοξικολογικών εξετάσεων στα θύματα της τραγωδίας (κεντρικό αίτημα του απεργού πείνας Π. Ρούτσι στο Σύνταγμα) μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να διαπιστωθεί εάν είχαν εισπνεύσει προϊόντα καύσης που προκάλεσαν τον θάνατό τους μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και βρίσκονται στην κατοχή της «Εφ.Συν.», προκύπτει ότι ο εφέτης ανακριτής Λάρισας διερευνούσε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023 το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των υλικών στη φωτιά. Ομως, χρειάστηκε να περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τελικώς να σταλούν δείγματα τον Ιανουάριο του 2025 σε γερμανικό εργαστήριο RST και τα αποτελέσματα να φτάσουν στο τέλος του περασμένου Αυγούστου, αφού προηγουμένως καθυστέρησε υπέρμετρα η πληρωμή από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από τα έγγραφα προκύπτει ότι:

● Ηδη από τον Σεπτέμβριο του 2023, ο εφέτης ανακριτής ζητούσε στοιχεία από την Hellenic Train ως τον φορέα που λειτουργεί τα τρένα αλλά και τη ΓΑΙΑΟΣΕ (εταιρεία του Υπερταμείου) που είναι η «ιδιοκτήτρια» του τροχαίου υλικού.

● Η Hellenic Train απαντά στις 11 Οκτωβρίου 2023 ότι τα βαγόνια που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα συμμορφώνονταν με τις παλαιότερες προδιαγραφές ασφαλείας ως κατασκευασμένα πριν από το 2005. Για τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, που θεσπίστηκαν το 2014, η εταιρεία λέει ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής επειδή «δεν υπέστησαν ανακαίνιση ή αναβάθμιση». Λίγο μετά, όμως, παραδέχεται ότι έγινε επισκευή των καθισμάτων τους με σύμβαση της 13ης Ιουλίου 2022.

● Στη δική της απάντηση, στις 8 Νοεμβρίου 2023, η ΓΑΙΑΟΣΕ παραδέχεται επίσης ότι εκτελέστηκαν εργασίες «τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά», αλλά αυτές έγιναν κατά τα έτη 2020-2021, σύμφωνα με τα ημερολόγια εργασιών που παραδόθηκαν από την Hellenic Train.

● Αυτή η σημαντική χρονική απόκλιση στα στοιχεία των εργασιών, πάντως, δεν φάνηκε να προκαλεί κάποια περαιτέρω έρευνα από τον εφέτη ανακριτή. Αντιθέτως, με έγγραφό του προς την Τροχαία Λάρισας στις 17/11/2023, ο κ. Μπακαΐμης λέει ότι «ελήφθη δείγμα υφασμάτων και υλικού γέμισης καθισμάτων επιβατών» και παρακαλεί να αποσταλεί άμεσα στα αρμόδια εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. «προς ανάλυση-ανεύρεση της σύστασης της σύνθεσης των υλικών […] καθώς και -αν είναι εφικτό- των προδιαγραφών ως προς το πυράντοχο των υλικών αυτών».

● Λίγο αργότερα, στις 11/12/2023, ο κ. Μπακαΐμης στέλνει άλλο έγγραφο και ζητά τη συνδρομή στην έρευνα επί των υλικών κατασκευής (καθισμάτων, ταπετσαριών, κουρτινών) από την Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας-Ενδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ).

Είναι προφανές ότι καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν οδήγησε σε κάποιο απτό αποτέλεσμα και είναι άγνωστο εάν αυτό οφείλεται σε αδυναμία των φορέων ελέγχου ή σε ερωτήματα που τέθηκαν χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Παρέμβαση στο καίριο θέμα των τοξικολογικών εξετάσεων στα θύματα των Τεμπών πραγματοποίησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), υπενθυμίζοντας για ακόμα μια φορά πόσα στοιχεία χάθηκαν στη φάση της αρχικής διερεύνησης. Η ΕΔΑΠΟ επικαλείται το προηγούμενο της διερεύνησης που έγινε σε ένα άλλο τραγικό δυστύχημα, εκείνο με το αεροσκάφος της εταιρείας Helios τον Αύγουστο του 2005, όταν τη διερεύνηση είχε αναλάβει τότε η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) με επικεφαλής τον πρωτοπόρο των αεροπορικών διερευνήσεων, Ακριβό Τσολάκη.

Στο δυστύχημα εκείνο έχασαν τη ζωή τους 115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος και η ΕΔΑΠΟ παραθέτει τις σελίδες του πορίσματος που εξέδωσε η ΕΔΑΑΠ, όπου αναφέρονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν σε όλους τους επιβάτες (δειγματοληψία από όλες τις σορούς για τις οποίες ήταν τεχνικά δυνατή η λήψη δείγματος αίματος), με σκοπό να προσδιοριστούν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια η αιτία και ο χρόνος θανάτου.

Η ΕΔΑΠΟ τονίζει ότι η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων σε όλα τα θύματα θεωρείται αυτονόητη στις αεροπορικές διερευνήσεις. Αντιθέτως, στην περίπτωση των Τεμπών τέτοιες εξετάσεις έγιναν μόνο στους μηχανοδηγούς, δηλαδή το σιδηροδρομικό δυστύχημα αντιμετωπίστηκε σαν ένα κοινό τροχαίο. Με την ίδια λογική, απομακρύνθηκαν τάχιστα τα συντρίμμια και μπαζώθηκε ο χώρος, με συνέπεια να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος, να χαθεί κρίσιμο αποδεικτικό υλικό και να έχει σήμερα προκύψει τέτοια διαμάχη γύρω από τα αίτια.

Υπενθυμίζεται ότι η «Εφ.Συν.» από την πρώτη εβδομάδα μετά τα Τέμπη έχει τονίσει ότι η κυβέρνηση παραβίασε τον νόμο 5014 που η ίδια είχε ψηφίσει. Και αυτό διότι δεν ανέθεσε τη διερεύνηση του δυστυχήματος στην ΕΔΑΑΠ, όπως προέβλεπε ο νόμος, δεδομένου ότι δεν είχε προλάβει να συστήσει τον φορέα ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που επιλήφθηκε αφού είχε περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και τα στοιχεία είχαν χαθεί.