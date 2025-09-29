Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
19.1° 16.8°
2 BF
90%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.1° 19.6°
2 BF
55%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.0° 21.0°
2 BF
69%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
72%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.3° 19.3°
2 BF
75%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.4° 14.4°
2 BF
88%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
61%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.8° 27.7°
3 BF
48%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
17.9° 16.5°
0 BF
91%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.4° 18.4°
3 BF
94%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 17.7°
1 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
64%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
72%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.0° 18.4°
2 BF
71%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
26°C
26.0° 24.8°
3 BF
77%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
17.2° 15.8°
0 BF
100%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
20.3° 19.4°
3 BF
66%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
3 BF
80%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
66%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
limeniko_1020
EUROKINISSI

Νεκρός εντοπίστηκε ο 54χρονος ψαροντουφεκάς από την Άνδρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο άνδρας αγνοείτο από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 54χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοείτο από τις 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Καμπανού της Άνδρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ανασύρθηκε στην επιφάνεια.

Η σορός μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νεκρός εντοπίστηκε ο 54χρονος ψαροντουφεκάς από την Άνδρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual