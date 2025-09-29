Νεκρός εντοπίστηκε ο 54χρονος ψαροντουφεκάς από την Άνδρο

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 54χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοείτο από τις 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Καμπανού της Άνδρου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ανασύρθηκε στην επιφάνεια.
Η σορός μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.
