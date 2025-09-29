Ολα τα drones καρφωμένα πάνω στον Στόλο της Αλληλεγγύης στη Γάζα

Ολα τα μάτια πάνω στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης προς τη Γάζα. Και δεν εννοούμε τα εκατομμύρια των απλών πολιτών που παρακολουθούν με αγωνία μέσω διαδικτύου τους 562 ακτιβιστές που έχουν σαλπάρει στα 42 εναπομείναντα πλοία από 50 χώρες, τα οποία βρίσκονται πλέον σε απόσταση 460 ναυτικών μιλίων από τον στόχο τους, στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Δεκάδες είναι τα στρατιωτικά drones διάφορων χωρών, επιτήρησης και μαχητικά, τα οποία πετούν καθημερινά πλέον πάρα πολύ κοντά στα ιστιοπλοϊκά, αυξάνοντας την αγωνία μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας στα νότια της Γαύδου, ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες, που καταφτάνουν σε ακτιβιστές της διεθνούς αποστολής, για επικείμενα νέα ισραηλινά χτυπήματα τις προσεχείς ώρες ή μέρες.

«Ευτυχώς ήταν όλα κατασκοπευτικά και όχι drones που κουβαλούσαν εκρηκτικά. Οπότε δεν συνέβη κάποια επίθεση»

Ιάσονας Αποστολόπουλος, Διασώστης

To απόγευμα του Σαββάτου όλα τα σκάφη σήκωσαν άγκυρες πλέοντας προς τη Γάζα χωρίς να προβλέπεται άλλη στάση. H νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή επιφύλασσε αυξημένη επαγρύπνηση καθώς δεκάδες ήταν τα drones που πετούσαν. «Ευτυχώς ήταν όλα κατασκοπευτικά και όχι drones που κουβαλούσαν εκρηκτικά. Οπότε δεν συνέβη κάποια επίθεση», ανέφερε ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Ιάσονας Αποστολόπουλος

Πάνω από τα πανιά

Aξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των 11 επιθέσεων από αέρος που δέχτηκε η αποστολή τη νύχτα μεταξύ Τρίτης 23 και Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, ένα drone της ελληνικής ακτοφυλακής πετούσε ένα χιλιόμετρο πάνω από τα πανιά του στόλου. Οπως διαπιστώνεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Flitghtradar24, περίπου στη μία το βράδυ (οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 12.30), το μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κωδικό UC-02, που απογειώθηκε από το Τυμπάκι, ακολούθησε μια πολύωρη διαδρομή αναγνώρισης ανοιχτά των νότιων ακτών της Κρήτης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το ελληνικό drone (Heron, μοντέλο UAV) είναι ισραηλινής κατασκευής και κατασκευάζεται από μία από τις πιο γνωστές στρατιωτικές εταιρείες του Ισραήλ, την Israeli Aviation Industries (IAI). Χρησιμοποιείται ευρέως για στρατιωτική επιτήρηση και ασφάλεια συνόρων και αποτελεί μόλις ένα από τα δύο στρατιωτικά drones που έχει η Ελλάδα, τα οποία ωστόσο δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πάνω τους κανέναν οπλισμό.

Μαρτυρίες ακτιβιστών και Ιταλών δημοσιογράφων, όπως ο Alessandro Mantovani, ανταποκριτής της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano στο πλοίο «Otaria», περιγράφουν τα drones που πετούσαν από πάνω τους και φαίνεται πως είδαν και το συγκεκριμένο. Η ιταλική εφημερίδα, που θεωρεί πολύ πιθανό πως το συγκεκριμένο drone είχε οπτική επαφή με το σημείο των επιθέσεων, επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές, χωρίς να λάβει απάντηση για το περιστατικό.

«Εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και μείναμε λίγο πίσω, δεν μας επιτέθηκαν αλλά είδαμε τα πάντα. Ημουν σε υπηρεσία και έκανα περιπολία, ο αριθμός των drones ήταν ασυνήθιστα μεγάλος. Πρώτα έριξαν χημικά, μετά υπήρξαν εκρήξεις», λέει ο 27χρονος Αυστριακός ακτιβιστής Τζούλιαν Σάτερ (πρώην σκιέρ της Αυστριακής Ομοσπονδίας). Τα χτυπήματα φόβισαν κάποιους από τους εκατοντάδες που βρίσκονται στον στόλο και ορισμένοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν, λέει ο Σάτερ, υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα ήταν ενήμερη για τον κίνδυνο και δεν ταράχτηκε.

Ο ίδιος δηλώνει απογοητευμένος με την κυβέρνηση της χώρας του. Απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας Der Standard, το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «προκειμένου να αποφευχθεί περιττός κίνδυνος, το ταξίδι θα πρέπει να ματαιωθεί και οι Αυστριακοί να επιστρέψουν σε ασφαλές μέρος». Πρόσθεσε επίσης πως «η Αυστρία κάλεσε το Ισραήλ, μέσω επίσημης διπλωματικής οδού, να ενεργήσει με τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τον στόλο προς τη Γάζα, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου».

Τουρκική προστασία

Την ίδια ώρα, εκτός από το ισπανικό και το ιταλικό πολεμικό σκάφος που συνοδεύουν τον στόλο, σε επιφυλακή βρίσκεται και η Τουρκία, η οποία παρακολουθεί στενά τα πλοία με τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar Akıncı και TB3 S/İHA. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερσίν Τσελίκ, που επιβαίνει σε πλοίο της διεθνούς αποστολής, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι ελληνικά και τουρκικά αεροσκάφη ελέγχουν συνεχώς τον στόλο. Προσθέτει ότι «οι αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας έθεσαν τον στόλο υπό επιτήρηση. Μην ανησυχείτε. Κανείς δεν μας άφησε χωρίς προστασία. Κάνουν σκοπιά, το λέω ξεκάθαρα».

Το ταξίδι που απομένει μέχρι τη Γάζα υπό κανονικές συνθήκες είναι διάρκειας 4-7 ημερών... Σε τρεις ημέρες, τα πλοία αναμένεται να εισέλθουν σε αυτό που οι διοργανωτές αποκαλούν «πορτοκαλί ζώνη», την περιοχή όπου είναι πιθανή η ισραηλινή αναχαίτιση. Σύμφωνα με τον Αντώνη Φάρα, μέλος του March to Gaza, «το Global Sumud Flotilla είναι δοκιμή ισχύος και νοηματοδότησης. Αν ο στόλος φτάσει, θα αποδείξει ότι ο αποκλεισμός έχει ρήγματα και θα ανοίξει δρόμους για επόμενες κινήσεις. Αν εμποδιστεί ή χτυπηθεί, θα φανεί με όρους πολιτικής ευθύνης ποιοι στηρίζουν και ποιοι καλύπτουν το έγκλημα. Σε κάθε περίπτωση, η μάχη δεν είναι μόνο να φτάσει ένα καράβι ή ένας στόλος. Είναι να μετατρέπουμε κάθε ενέργεια σε διεύρυνση των κοινωνικών και διεθνών συμμαχιών μας».

Χθες, από το πλοίο «Παύλος Φύσσας» ο ακτιβιστής Κώστας Φουρίκας έγραψε: «Η χαρά που προέκυψε όλη τη χτεσινή νύχτα από το γεγονός της πλεύσης στην ανοιχτή θάλασσα ήταν τόση, που υπερέβη το κούνημα νότια της Καρπάθου, υπερέβη τη λαχτάρα από μια παροδική βλάβη στο πλοίο “Πισσίας”, υπερέβη και τα πράσινα/κόκκινα φωτάκια των drones πάνω από τα σκάφη και τα κεφάλια μας. Από μια σκοπιά, το “ταξίδι τώρα αρχίζει”. Από μία άλλη όμως -ίσως την πιο ουσιαστική-, αυτό είναι ένα ταξίδι που ξεκίνησε χρόνια πριν. Είναι επίσης ένα ταξίδι που έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του μέχρι τον τελικό προορισμό: την απελευθέρωση της Παλαιστίνης».

Πριν λύσουν τους κάβους προς τα ανοιχτά, μια συνταξιδιώτισσα από το πλοίο «Αχέντ Ταμίμι» φώναξε: «Τα λέμε στην Παλαιστίνη, είτε κρατούμενοι είτε ελεύθεροι».

*Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PULSE, στο οποίο συμμετέχει κατ’ αποκλειστικότητα η «Εφ.Συν.». Συνεργάστηκε: Kim Son Hoang (Der Standard - Αυστρία)