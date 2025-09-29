«Λυπητερή» 40.000.000 ευρώ στους δήμους για τα «Σπιτάκια ανακύκλωσης»

Την ανάκτηση πόρων περίπου 40 εκατ. ευρώ για χρυσοπληρωμένο εξοπλισμό ανακύκλωσης απαιτεί με διαδοχικές αποφάσεις του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη «λυπητερή» να «πέφτει» σε Συνδέσμους Διαχείρισης Απορριμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέσω αυτών στους δήμους. Στο μεγαλύτερο σκέλος της η ανάκτηση σχετίζεται με τα «Σπιτάκια ανακύκλωσης» που αποκτήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης αυτοδιοικητικής θητείας (2019-2023), επαναφέροντας «με τρόπο οδυνηρό στην επικαιρότητα το μείζον ζήτημα της κακοδιαχείρισης πόρων» για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο α' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ (δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης), Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Η προμήθεια των «Σπιτιών ανακύκλωσης» από αυτοδιοικητικούς Συνδέσμους Διαχείρισης Απορριμμάτων είχε μπει στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν, καθώς για να αγοραστεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020. Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές διευθύνσεις ζήτησαν ελέγχους από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

Ανάμεσα σε άλλα η εν λόγω ελεγκτική αρχή του ελληνικού κράτους διαπίστωσε ότι ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ) πλήρωσε για κάθε «Σπιτάκι ανακύκλωσης» 300.000 ευρώ, ενώ άλλη εταιρεία τα διέθετε με 66.000 ευρώ.

Εν τέλει η ΕΔΕΛ έκρινε οριστικά μη επιλέξιμες τις δαπάνες για την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα να ζητά να επιστραφούν πίσω ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 39,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας:

● 18,136 εκατ. ευρώ από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής – ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ: 6ΖΓΥΗ-ΒΙΚ)

● 10,955 εκατ. ευρώ από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – ΕΣΔΑΚ (ΑΔΑ: Ψ05ΙΗ-3ΡΜ)

● 10,590 εκατ. ευρώ από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ε975Η-ΑΚΤ)

Σύμφωνα πάντα με τα αναρτημένα στη «Διαύγεια» έγγραφα, τα περίπου 40 εκατ. ευρώ ζητούνται να επιστραφούν μεταξύ άλλων για λόγους όπως:

● Οι αναθέτουσες αρχές (δηλαδή οι Σύνδεσμοι Διαχείρισης Απορριμμάτων) δεν τεκμηρίωσαν «το εύλογο της εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισμό) της σύμβασης» προμήθειας του εξοπλισμού.

● Κατά τον διαγωνισμό ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών «δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού».

● Υπήρχε «μερική διαφοροποίηση» μεταξύ προκηρυγμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικειμένου.

«Υπερκοστολογημένο»

Με άλλα λόγια «το έργο κρίθηκε υπερκοστολογημένο σε σχέση με αντίστοιχες προμήθειες του ίδιου υλικού, οι προδιαγραφές που προκηρύχθηκαν χαρακτηρίστηκαν “φωτογραφικές”, ενώ το τελικό προϊόν που παραδόθηκε δεν ήταν σύμφωνο με τις προδιαγραφές της προκήρυξης» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Κωνσταντέλλος.

Ο α' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ στέκεται παράλληλα στην πιο ουσιαστική επισήμανση της ΕΔΕΛ: καθώς ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αφορά την ανακύκλωση προϊόντων συσκευασίας (π.χ. πλαστικά μπουκάλια, αλουμινένια κουτάκια), η προμήθειά του έπρεπε να γίνει μέσω των εισφορών που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι εταιρείες-παραγωγοί συσκευασιών και όχι από τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Συνέβη όμως το αντίστροφο, «οδηγώντας σε τεράστια σπατάλη, που σήμερα μετατρέπεται σε υποχρέωση επιστροφής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ» τονίζει ο κ. Κωνσταντέλλος.

Τα ποσά που δαπανήθηκαν ζητούνται να επιστραφούν στο κράτος εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αναρτήθηκαν και εστάλησαν στους Συνδέσμους οι υπουργικές αποφάσεις. Εάν δεν επιστραφούν τα χρήματα εντός προθεσμίας, θα εισπραχθούν με βάση όσα προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή «θα παρακρατηθούν από τις εισφορές των Δήμων προς τους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων» τονίζει ο δήμαρχος των 3Β, θέτοντας δημοσίως το ερώτημα «ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα;»

Οι Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων έχουν δικαίωμα να προσβάλουν με ένδικα μέσα τις αποφάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή τους. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Εφ.Συν.» κύκλοι του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ ξεκαθαρίζουν ότι είναι δεδομένη η προσφυγή του Συνδέσμου κατά των αποφάσεων ανάκτησης πόρων και από εκεί και πέρα τονίζουν ότι θα αναληφθεί κάθε δυνατή πρωτοβουλία ενημέρωσης των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έχει ενημερώσει τον οικονομικό εισαγγελέα για ένα σύνολο υποθέσεων του ΕΔΣΝΑ, που αφορούν τη διοίκηση του Γιώργου Πατούλη. Οι κύκλοι του νέου Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ προσθέτουν μιλώντας στην εφημερίδα μας ότι δεν θα επιτρέψουν καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών της Αττικής.

Αμείλικτα ερωτήματα

Ομως μέχρι να «τελεσιδικήσει» η υπόθεση παραμένουν τα εύλογα -όσο και αμείλικτα- ερωτήματα που θέτει ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ:

● «Αντέχουν οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, από τους οποίους ζητείται η επιστροφή των πόρων, να πληρώσουν ή θα οδηγηθούν σε πτώχευση;»

● «Θα μετακυλιστεί το κόστος αυτής της εγκληματικής κακοδιαχείρισης στους δήμους και τελικά στους δημότες και αν ναι, γιατί;»

● «Θα αντληθούν χρήματα από το τέλος ταφής για την αποπληρωμή, στερώντας έργα και προμήθειες ανακύκλωσης από τις τοπικές κοινωνίες;»

● «Θα αποδοθούν ποτέ ευθύνες σε εκείνους που έλαβαν τις αποφάσεις και διαχειρίστηκαν με τέτοιον τρόπο τους δημόσιους, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους;»

Μάλιστα ο κ. Κωνσταντέλλος προειδοποιεί ότι ανάλογες εξελίξεις πιθανόν να προκύψουν και για προμήθειες που έγιναν -πέρα από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ- και μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Υπενθυμίζει ακόμη ότι το θέμα είχε αναδειχτεί πολύ έγκαιρα από τον ίδιο και συγκεκριμένα από το 2021, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) που κατείχε τότε, αλλά και την ίδια την Ενωση, «παρά τις σφοδρές επιθέσεις και συκοφαντίες που δεχτήκαμε από εμπλεκόμενους φορείς».

Οι εξελίξεις δεν απειλούν μόνο τους δήμους και τους Συνδέσμους τους με οικονομική ζημία, αλλά και «την αξιοπιστία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτεία οφείλει να εμπιστευτεί περισσότερο τα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και να μην τα αποκλείει από τον θεσμικό τους ρόλο, όπως δυστυχώς εξακολουθεί να κάνει ακόμα και σήμερα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον αποκλεισμό των δήμων από την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων» υπογραμμίζει ο κ. Κωνσταντέλλος.