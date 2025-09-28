ΙΧ σε γκρεμό 150 μέτρων της Εύβοιας - Ένας νεκρός

Το όχημα εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό που συνδέει τις Ροβιές με τη Λίμνη και τον Βουτά, και κατέληξε σε χαράδρα

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός από πτώση ΙΧ σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στην βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δύο πολίτες Ιταλίας.

Όπως μεταδίδει το eviaonlina.gr, το ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό που συνδέει τις Ροβιές με τη Λίμνη και τον Βουτά, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο έσπευσε στο σημείο ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε. Εκεί μετέβησαν επίσης ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και ομάδα της ΕΜΟΔΕ.