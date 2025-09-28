Αθήνα, 20°C
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Galaxeidi_troxaio_1020_1
nafpaktianews.gr

Δύο νεκροί σε τροχαίο σε σήραγγα της Φωκίδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το άλλο

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Φωκίδας μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου, στο ύψος του Γαλαξειδίου και πλησίον των σηράγγων των Αγίων Πάντων.

nafpaktianews.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το nafpaktianews.gr, στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνη της η οδηγός. Λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, το αυτοκίνητο με επιβάτες το ζευγάρι, το οποίο κινείτο από τη Ναύπακτο προς την Ιτέα εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το άλλο όχημα που κατευθυνόταν προς τη Ναύπακτο.

Άλλοι οδηγοί ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και το Τμήμα Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιτέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Δύο από αυτούς υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία.

Δύο νεκροί σε τροχαίο σε σήραγγα της Φωκίδας

