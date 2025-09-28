«Προλάβετε καθίζηση δρόμου και στη Λίμνη Ηραίου!»

Mε αφορμή τον γκρεμό που «άνοιξε» πριν από λίγες μέρες στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, ο σύλλογος κατοίκων «Μακρολόι» ξανακαλεί Δήμο Λουτρακίου, αρμόδιο Υπουργείο! Χρόνια τώρα αφήνουν οδηγούς-επιβάτες στην μοίρα τους: «Περιμένετε θύματα;»



«Προλάβετε! Τα τελευταία χρόνια φωνάζουμε για το υπό κατάρρευση τμήμα του δρόμου στην αριστερή ακτή της λιμνοθάλασσας Ηραίου έξω απ' το Λουτράκι και κανείς, τοπικός Δήμος και πολιτικοί υπεύθυνοι δεν κάνουν το παραμικρό… Τι περιμένετε; Θύματα;».

Η καθίζηση τμήματος δρόμου, πριν από λίγες μέρες, στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου από σπασμένο αγωγό, αυτή που φαντάζει γκρεμός στο οδόστρωμα, γέννησε, για την ακρίβεια επανέφερε και μάλιστα με ευνόητους τραγικούς τόνους καταγγελία προέδρου τοπικού φορέα κατοίκων στην Λίμνη Ηραίου, έξω απ' το Λουτράκι.

Ο Διονύσης Σταθόπουλος, πρόεδρος του συλλόγου κατοίκων της περιοχής Μακρολόι, εφαπτόμενης με το επικίνδυνο, επίσης για παρόμοια καθίζηση τμήμα του δρόμου της αριστερής ακτής όπως φθάνει κανείς από το Λουτράκι στην Λίμνη Ηραίου, είχε πει τα ίδια στα σχετικά ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.», αλλά…

«Κανείς ουσιαστικά δεν συγκινήθηκε παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις: Τοίχοι από βίλες μικραίνουν επικίνδυνα τον διπλής κατεύθυνσης δρόμο της αριστερής ακτής, το νερό της λιμνοθάλασσας «τρώει» την ρίζα του δρόμου εκεί που οι τοίχοι από τις βίλες τον κάνουν ασφυκτικό για τα αυτοκίνητα… Χρειάζεται άμεση πρωτοβουλία, οι αιτήσεις μας προς τον Δήμο Λουτρακίου και το αρμόδιο Υπουργείο δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα… Τι περιμένετε; Νεκρούς, πνιγμένους οδηγούς και επιβάτες; Ας επέμβουν έστω και με σημαντική καθυστέρηση!».