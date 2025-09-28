Ραντεβού με την αλληλεγγύη στις πλατείες

Σήμερα στις 18.30 όλη η Ελλάδα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, των άλλων απεργών πείνας και όλων των συγγενών θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών ● Οι γιατροί επισημαίνουν για την υγεία του ότι «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» και καλούν τις αρμόδιες αρχές να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή και ώρα 18.30 στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα σε μια σειρά από πόλεις της χώρας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος έχει κατέβει σε απεργία πείνας απαιτώντας να εγκριθεί από τις δικαστικές αρχές η εκταφή της σορού του γιου του και θύματος του εγκλήματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι και η διενέργεια εξετάσεων, τόσο DNA όσο και τοξικολογικών.

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω πόλεις:

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι:

«Από τις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις, κάνει απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Εκεί όπου έχει στηθεί το ανεπίσημο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και για την πάνδημη απαίτηση για Δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων.

Ο Π. Ρούτσι ζητάει το αυτονόητο: να επιτραπεί η εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του. Ώστε να μπορέσει να γίνει μια πραγματική έρευνα για τα αίτια του θανάτου και, κατ’ επέκταση του δυστυχήματος.

Αυτό το νόμιμο αλλά και στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα του Π. Ρούτσι, το απορρίπτει μέχρι στιγμής η δήθεν "Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη". Με αυτόν τον τρόπο, συμβαδίζει με τις μεθοδεύσεις και εντολές της κυβέρνησης για ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ. Μετά από τόσα και τόσα «μπαζώματα», πριν από μερικές μέρες, με εξόφθαλμα προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο, έγινε προσπάθεια να κλείσει άρον άρον μια δικογραφία 60.000 σελίδων, με ένα πόρισμα που βγάζει λάδι την κυβέρνηση και τους ενόχους.

Από την πρώτη μέρα, η Αστυνομία επιχείρησε να τρομοκρατήσει τον απεργό πείνας, ζητώντας του δήθεν "εξακρίβωση στοιχείων" και δείχνοντας ότι θέλει να σταματήσει την «ενοχλητική» δράση του. Τον υπερασπίστηκαν αποφασιστικά επί τόπου άλλοι συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και ο κόσμος που περνάει από το Σύνταγμα.

Όπως έχει πει ο ίδιος: "Αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα… ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ. ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ".

Η συνεχιζόμενη αντίσταση των συγγενών των θυμάτων, οι μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στις 28 Φεβρουαρίου 2025, δείχνουν ότι η κοινωνική απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων, της καταστολής.

Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας του ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού.

Να προχωρήσουμε στις επόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κοροϊδία των κυβερνητικών, επίσημων και στημένων «επιτροπών», «πορισμάτων» και «θεσμών». Το καθεστώς της Συγκάλυψης μπορεί και πρέπει να σπάσει στην πράξη, με τους αγώνες μας».

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι γιατροί Όλγα Κοσμοπούλου (παθολόγος-λοιμωξιολόγος), Μαρία Καραμπέλη (παθολόγος-εντατικολόγος), Δημήτρης Ζιαζιάς (παθολόγος), Χρυσούλα Μπότση (πνευμονολόγος) και Αγάπη Ηλιάκη (ειδικευόμενη παθολογίας). Όπως τονίζουν, «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» και καλούν τις αρμόδιες αρχές να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη.

Όπως σημειώνει η παθολόγος Όλγα Κοσμοπούλου το βάρος του Πάνο Ρούτσι είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο για τις ημέρες που έχει κάνει απεργία πείνας (14), ενώ τον επιβαρύνει η συνθήκη μέσα στην οποία πραγματοποιεί τον αγώνα του, καθώς δεν βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, αλλά είναι σε μια συνεχή δραστηριότητα και επαφή με τον κόσμο.

Δέχθηκαν, μόνο όμως για το DNA

Όπως είναι γνωστό ο κ. Ρούτσι προχωρά σε συνέχιση της απεργίας πείνας του. Η Δικαιοσύνη αποδέχθηκε μόνο τα αιτήματά του για εκταφή και εξέταση ταυτοποίησης και όχι το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις, δηλαδή για εξετάσεις του κατά πόσον υπήρξαν τοξικά ή παράνομα χημικά στοιχεία στις σορούς των επιβατών.

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνας Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του 22χρονου γιου του.

Ο ίδιος αν και σχολίασε θετικά τις εξελίξεις, ζήτησε πλήρη διαλεύκανση γύρω από τον θάνατο του γιου του. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ρούτσι επιμένει στην ανάγκη για πλήρη και διαφανή έρευνα.

Την πρόθεσή του να ξεκινήσει απεργία πείνας αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως, όλα τα αιτήματα των συγγενών, έχει εκφράσει και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος στέκει στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι. Επίσης και ο ίδιος έχει καταθέσει αίτημα για εκταφή της σύζυγου του Βασιλικής Χλώρου που σκοτώθηκε στα Τέμπη, συγκεκριμένα το κατέθεσε μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ασλανίδη.

Παράλληλα με κάθε ευθύ και πλάγιο τρόπο, η κυβέρνηση σύμφωνα με τους συγγενείς επιδιώκει να κατευνάσει το γρηγορότερο την οργή τους, η οποία φοβάται ότι μπορεί να εμποδίσει, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης του λαού στο πλάι τους, τα εκλογικά αποτελέσματα στα οποία στοχεύει.