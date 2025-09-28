Λεκτική επίθεση φιλοϊσραηλινού κατά Τσανακλίδου στο Φεμινιστικό Φεστιβάλ

Μετά την εμφάνισή της στη σκηνή, η καλλιτέχνις βρισκόταν μόνη της σε σημείο του χώρου και τότε ο άνδρας την πλησίασε και άρχισε να της απευθύνει προσβολες και ύβρεις

Στόχος λεκτικής επίθεσης από φιλοϊσραηλινό για τις ιδέες της κατά της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού έγινε την Κυριακή το βράδυ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η δημοφιλής ερμηνεύτρια και ηθοποιός Τάνια Τσανακλίδου, στο πλαίσιο της εμφάνισής της στο Φεμινιστικό Φεστιβάλ 2025 το οποίο διοργανωνόταν εκεί από τη φεμινιστική συλλογικότητα «Συνέλευση 8 Μάρτη».

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της στη σκηνή, η καλλιτέχνις βρισκόταν μόνη της σε σημείο του χώρου και τότε ο άνδρας την πλησίασε και άρχισε να της επιτίθεται λεκτικά. Στο συμβάν παρενέβησαν οι διοργανώτριες του φεστιβάλ, οι οποίες υπέδειξαν στον φιλοϊσραηλινό ότι ήταν ανεπιθύμητος και τον υποχρέωσαν να απομακρυνθεί.

Οι διοργανώτριες υπερασπίστηκαν την κ. Τσανακλίδου, η οποία ωστόσο απαντούσε στις ύβρεις και τις προσβολές επισημαίνοντας τις τοποθετήσεις της επί του παλαιστινιακού και χωρίς να δείχνει να χάνει καθόλου την ψυχραιμία της.