Καταγγελία Αποστολόπουλου: Drones πετούσαν πάνω από τον Στόλο τη νύχτα [βίντεο]

Ενώ η αποστολή του Global Sumud Flotilla βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με τα 40 πλοία του στόλου να φτάνουν στη Γάζα χωρίς κάποια άλλη στάση, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ακτιβιστής και μέλος του πληρώματος «Οξυγόνο», προχώρησε σε μια καταγγελία για περιστατικό που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου.
Ειδικότερα, ανέφερε πως drones πετούσαν από πάνω τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ευτυχώς, όπως τόνισε, τα drones ήταν κατασκοπευτικά και δεν έφεραν εκρηκτικά.
Ο ακτιβιστής ξεκαθάρισε πως καμία επίθεση δεν θα σταματήσει την αποστολή τους, καθώς φτάνουν ολοένα και πιο κοντά στον στόχο τους.
«Δώσε ορατότητα, δυνάμωσε τον στόλο και διεκδίκησε ασφαλές πέρασμα. Όλα τα μάτια στη Γάζα. Όλα τα μάτια στον στόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ενημέρωση:
«Μόλις τελειώσαμε τη βραδινή βάρδια, σε μια νύχτα που είχαμε αρκετά drones να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας. Ευτυχώς ήταν όλα κατασκοπευτικά drone και όχι drone που κουβαλούσαν εκρηκτικά. Οπότε δε συνέβη κάποια επίθεση.
Μία ακόμα μέρα τελείωσε και μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας που είναι να φτάσουμε στην αποκλεισμένη Γάζα. Η αποστολή έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία.
Είμαστε 38 καράβια από 50 χώρες και 5 ηπείρους με έναν κοινό στόχο: να σπάσουμε την πολιορκία στη Γάζα και να δημιουργήσουμε ένα λαϊκό ανθρωπιστικό διάδρομο που θα ενώσει την Παλαιστίνη με τον υπόλοιπο πλανήτη. Όσο πλέουμε η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται αδιάκοπα. Από χθες ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει κυριολεκτικά κάθε πέντε λεπτά την πόλη.
Ταυτόχρονα όμως συνεχίζεται αδιάκοπα και η αντίσταση των Παλαιστινίων, ενώ δυναμώνει και το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης.
Δώσε ορατότητα, δυνάμωσε τον στόλο και διεκδίκησε ασφαλές πέρασμα. Όλα τα μάτια στη Γάζα. Όλα τα μάτια στον στόλο».
