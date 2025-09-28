Καταγγελία Αποστολόπουλου: Drones πετούσαν πάνω από τον Στόλο τη νύχτα [βίντεο]

Τελευταία ενημέρωση από το «Οξυγόνο», ενώ βρίσκεται με τα υπόλοιπα σκάφη του διεθνούς στόλου σε τελική ευθεία προς τη Γάζα.

Ενώ η αποστολή του Global Sumud Flotilla βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με τα 40 πλοία του στόλου να φτάνουν στη Γάζα χωρίς κάποια άλλη στάση, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ακτιβιστής και μέλος του πληρώματος «Οξυγόνο», προχώρησε σε μια καταγγελία για περιστατικό που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου.

Ειδικότερα, ανέφερε πως drones πετούσαν από πάνω τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ευτυχώς, όπως τόνισε, τα drones ήταν κατασκοπευτικά και δεν έφεραν εκρηκτικά.

Ο ακτιβιστής ξεκαθάρισε πως καμία επίθεση δεν θα σταματήσει την αποστολή τους, καθώς φτάνουν ολοένα και πιο κοντά στον στόχο τους.

«Δώσε ορατότητα, δυνάμωσε τον στόλο και διεκδίκησε ασφαλές πέρασμα. Όλα τα μάτια στη Γάζα. Όλα τα μάτια στον στόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.