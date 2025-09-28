Τι απαντά η Καρυστιανού στα σενάρια δημιουργίας κόμματος

«Εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο» • Επισημαίνει πως η συζήτηση για έναν νέο πολιτικό φορέα συντηρείται από πολλούς, με στόχο να κατηγορηθεί για «ιδιοτέλεια» ο αγώνας των οικογενειών

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου», σχολιάζει η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή». Απαντώντας στο ερώτημα για τη δημιουργία πολιτικού φορέα και τα σενάρια που έχουν «πυκνώσει» το τελευταίο διάστημα, η πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023, ξεκαθάρισε πως ονειρεύεται κάτι «καινούριο και καθαρό» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. «Όμως εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο. Είμαι και εγώ στο 25%», προσθέτει.

«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούριο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του; Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο», σημειώνει χαρακτηριστικά στην «Κ».

Όπως αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού, η συζήτηση για έναν νέο πολιτικό φορέα συντηρείται από πολλούς, με στόχο να κατηγορηθεί για «ιδιοτέλεια» ο αγώνας των οικογενειών των Τεμπών και να μειώσουν την τιτάνια προσπάθεια των γονέων. «Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει και προσθέτει πως η «εμμονή» με το εάν τελικά η ίδια θα εμπλακεί ενεργά με την πολιτική έχει ξεκινήσει από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, που στόχο έχουν να την κατηγορήσουν και να αμαυρώσουν τα αληθινά κίνητρα του αγώνα της.