Όταν σφίγγουν το χέρι...

Ρίγη συγκίνησης την ώρα που οι συμμετέχοντες του «Greece Race for the Cure» πέρασαν από το Σύνταγμα, χαιρέτησαν και αγκάλιασαν τον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην 14η ημέρα απεργίας πείνας.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Σύνταγμα στο πρωί της Κυριακής κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο Αγώνας Δρόμου και Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025».

Όταν οι δρομείς έφτασαν στο σημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών όπου ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας, συμπληρώνοντας σήμερα δύο εβδομάδες, χειροκρότησαν, ύψωσαν τις γροθιές τους, φώναζαν συνθήματα υπέρ του αγώνα του και του έλεγαν πως «είμαστε μαζί σου».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πολλοί στάθηκαν για να του δώσουν το χέρι τους, να τον αγκαλιάσουν, ενώ ο κ. Ρούτσι, σηκώθηκε για να τους ευχαριστήσει.

Σημειώνεται πως σήμερα στις 6:30 το απόγευμα, το Σύνταγμα αναμένεται να πλημμυρίσει από κόσμο, καθώς είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας, μετά και την απάντηση-κοροϊδία της δικαιοσύνης, που έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του, μόνο για ταυτοποίηση DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, προγραμματίζονται πορείες και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα που στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού εγκλήματος.