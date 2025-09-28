Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.9° 21.2°
3 BF
53%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.3° 19.2°
3 BF
57%
Πάτρα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
17.0° 16.0°
4 BF
86%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
43%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
93%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
94%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
89%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.8°
2 BF
53%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.9° 22.1°
3 BF
52%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
4 BF
53%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.7° 19.7°
2 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
94%
Λάρισα
Ψιχάλες
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
72%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.8° 17.8°
2 BF
88%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 19.8°
0 BF
59%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 20.3°
3 BF
54%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.1° 18.1°
2 BF
83%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.1° 14.1°
1 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Πάνος Ρούτσι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Όταν σφίγγουν το χέρι...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ρίγη συγκίνησης την ώρα που οι συμμετέχοντες του «Greece Race for the Cure» πέρασαν από το Σύνταγμα, χαιρέτησαν και αγκάλιασαν τον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην 14η ημέρα απεργίας πείνας.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Σύνταγμα στο πρωί της Κυριακής κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο Αγώνας Δρόμου και Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025».

Όταν οι δρομείς έφτασαν στο σημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών όπου ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας, συμπληρώνοντας σήμερα δύο εβδομάδες, χειροκρότησαν, ύψωσαν τις γροθιές τους, φώναζαν συνθήματα υπέρ του αγώνα του και του έλεγαν πως «είμαστε μαζί σου».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πολλοί στάθηκαν για να του δώσουν το χέρι τους, να τον αγκαλιάσουν, ενώ ο κ. Ρούτσι, σηκώθηκε για να τους ευχαριστήσει.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σημειώνεται πως σήμερα στις 6:30 το απόγευμα, το Σύνταγμα αναμένεται να πλημμυρίσει από κόσμο, καθώς είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας, μετά και την απάντηση-κοροϊδία της δικαιοσύνης, που έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του, μόνο για ταυτοποίηση DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Παράλληλα, προγραμματίζονται πορείες και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα που στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού εγκλήματος.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Όταν σφίγγουν το χέρι...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual