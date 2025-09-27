Η Ελλάδα θα πλημμυρίσει με αγάπη για τον Ρούτσι και οργή για την κυβέρνηση

Συγκεντρώσεις συμπαράστασης σε μια σειρά πόλεων σε όλη την Ελλάδα αύριο • Στις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος • Ξεκινά απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης • Μάχη και με τον χρόνο δίνει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχει ορκιστεί πως θα πάει μέχρι τέλους.

Ο αγώνας που δίνει ο Πάνος Ρούτσι δεν είναι μοναχικός, καθώς στο πλευρό του έχει σταθεί εξαρχής σύσσωμη η ελληνική κοινωνία.

Η έμπρακτη αλληλεγγυή των πολιτών εκφράζεται καθημερινώς εδώ και 13 ημέρες στον απεργό πείνας, καθώς κατά εκατοντάδες σπέυδουν στην πλατεία Συντάγματος να αγκαλιάσουν και να ευχηθούν δύναμη σε έναν πατέρα που έχασε το παιδί του χωρίς να ξέρει ακόμη τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Μπορεί ο κ. Ρούτσι να απέσπασε μια μικρή νίκη, αλλά ο «πόλεμος» δεν έχει ακόμη τελειώσει, καθώς η δικαιοσύνη έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του παιδιού του μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, όπως ζητά επίμονα και εύλογα ο πατέρας.

Για το λόγο αυτό, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει ακάθεκτος τον αγώνα του «μέχρι τέλους», όπως υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία. Από αύριο θα τον πλαισιώνει και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, που έχασε τη σύζυγό του στο έγκλημα των Τεμπών, καθώς έχει ανακοινώσει πως θα ξεκινήσει και αυτός απεργία πείνας.

Έτσι, οι πολίτες θα βρεθούν ξανά κοντά του και την 14η ημέρα απεργίας του αλλά αυτή τη φορά το παρών θα είναι μαζικό, καθώς σε όλη την Ελλάδα έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις συμπαράστασης.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας αύριο στις 18:30 το απόγευμα, με την ανταπόκριση να αναμένεται μεγαλειώδης.

«Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν»

Ο Πάνος Ρούτσι μπορεί να δίνει έναν υπεράνθρωπο αγώνα, αλλά η υγεία είναι αμείλικτη.

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» και καλούν τις αρμόδιες αρχές να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη.

Ο απεργός πείνας παρουσιάζει ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία από την προηγούμενη Κυριακή, ενώ έχει χάσει περίπου το 7% του σωματικού του βάρους.

«Αν ξεπεράσει το 10% της αρχικής του μάζας, αυξάνεται ο κίνδυνος αρρυθμιών, καθώς επηρεάζεται το μυοκάρδιο. Η κατάσταση είναι πλέον πολύ επικίνδυνη», επισήμανε μια εκ των γιατρών που παρακολουθούν τον κ. Ρούτσι. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο συνδυασμός ανοιχτού χώρου με κρύο τη νύχτα, ζέστη την ημέρα και πλήθος κόσμου επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία του.

→ Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ένας τυχαίος άνθρωπος που στάθηκε με τον πιο μνημειώδη τρόπο στο πλευρό του κ. Ρούτσι, σταμάτησε σήμερα την απεργία πείνας του, έπειτα από υπόδειξη των γιατρών καθώς παρουσίαζε προβληματική κλινική εικόνα με ορθοστατικά προβλήματα και λιποθυμικά επεισόδια.