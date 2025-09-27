Η Ελλάδα θα πλημμυρίσει με αγάπη για τον Ρούτσι και οργή για την κυβέρνηση

Ο αγώνας που δίνει ο Πάνος Ρούτσι δεν είναι μοναχικός, καθώς στο πλευρό του έχει σταθεί εξαρχής σύσσωμη η ελληνική κοινωνία.
Η έμπρακτη αλληλεγγυή των πολιτών εκφράζεται καθημερινώς εδώ και 13 ημέρες στον απεργό πείνας, καθώς κατά εκατοντάδες σπέυδουν στην πλατεία Συντάγματος να αγκαλιάσουν και να ευχηθούν δύναμη σε έναν πατέρα που έχασε το παιδί του χωρίς να ξέρει ακόμη τα ακριβή αίτια θανάτου του.
Μπορεί ο κ. Ρούτσι να απέσπασε μια μικρή νίκη, αλλά ο «πόλεμος» δεν έχει ακόμη τελειώσει, καθώς η δικαιοσύνη έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του παιδιού του μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, όπως ζητά επίμονα και εύλογα ο πατέρας.
Για το λόγο αυτό, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει ακάθεκτος τον αγώνα του «μέχρι τέλους», όπως υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία. Από αύριο θα τον πλαισιώνει και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, που έχασε τη σύζυγό του στο έγκλημα των Τεμπών, καθώς έχει ανακοινώσει πως θα ξεκινήσει και αυτός απεργία πείνας.
Έτσι, οι πολίτες θα βρεθούν ξανά κοντά του και την 14η ημέρα απεργίας του αλλά αυτή τη φορά το παρών θα είναι μαζικό, καθώς σε όλη την Ελλάδα έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις συμπαράστασης.
Η Επιτροπή Αλληλεγγύης έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας αύριο στις 18:30 το απόγευμα, με την ανταπόκριση να αναμένεται μεγαλειώδης.
«Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν»
Ο Πάνος Ρούτσι μπορεί να δίνει έναν υπεράνθρωπο αγώνα, αλλά η υγεία είναι αμείλικτη.
Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» και καλούν τις αρμόδιες αρχές να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη.
Ο απεργός πείνας παρουσιάζει ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία από την προηγούμενη Κυριακή, ενώ έχει χάσει περίπου το 7% του σωματικού του βάρους.
«Αν ξεπεράσει το 10% της αρχικής του μάζας, αυξάνεται ο κίνδυνος αρρυθμιών, καθώς επηρεάζεται το μυοκάρδιο. Η κατάσταση είναι πλέον πολύ επικίνδυνη», επισήμανε μια εκ των γιατρών που παρακολουθούν τον κ. Ρούτσι. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο συνδυασμός ανοιχτού χώρου με κρύο τη νύχτα, ζέστη την ημέρα και πλήθος κόσμου επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία του.
→ Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ένας τυχαίος άνθρωπος που στάθηκε με τον πιο μνημειώδη τρόπο στο πλευρό του κ. Ρούτσι, σταμάτησε σήμερα την απεργία πείνας του, έπειτα από υπόδειξη των γιατρών καθώς παρουσίαζε προβληματική κλινική εικόνα με ορθοστατικά προβλήματα και λιποθυμικά επεισόδια.
Αναλυτικά το κάλεσμα της Επιτροπής Αλληλεγγύης
«Από τις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις, κάνει απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Εκεί όπου έχει στηθεί το ανεπίσημο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και για την πάνδημη απαίτηση για Δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων.
Ο Π. Ρούτσι ζητάει το αυτονόητο: να επιτραπεί η εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του. Ώστε να μπορέσει να γίνει μια πραγματική έρευνα για τα αίτια του θανάτου και, κατ’ επέκταση του δυστυχήματος.
Αυτό το νόμιμο αλλά και στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα του Π. Ρούτσι, το απορρίπτει μέχρι στιγμής η δήθεν "Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη". Με αυτόν τον τρόπο, συμβαδίζει με τις μεθοδεύσεις και εντολές της κυβέρνησης για ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ. Μετά από τόσα και τόσα «μπαζώματα», πριν από μερικές μέρες, με εξόφθαλμα προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο, έγινε προσπάθεια να κλείσει άρον άρον μια δικογραφία 60.000 σελίδων, με ένα πόρισμα που βγάζει λάδι την κυβέρνηση και τους ενόχους.
Από την πρώτη μέρα, η Αστυνομία επιχείρησε να τρομοκρατήσει τον απεργό πείνας, ζητώντας του δήθεν "εξακρίβωση στοιχείων" και δείχνοντας ότι θέλει να σταματήσει την «ενοχλητική» δράση του. Τον υπερασπίστηκαν αποφασιστικά επί τόπου άλλοι συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και ο κόσμος που περνάει από το Σύνταγμα.
Όπως έχει πει ο ίδιος: "Αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα… ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ. ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ".
Η συνεχιζόμενη αντίσταση των συγγενών των θυμάτων, οι μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στις 28 Φεβρουαρίου 2025, δείχνουν ότι η κοινωνική απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων, της καταστολής.
Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας του ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού.
Να προχωρήσουμε στις επόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κοροϊδία των κυβερνητικών, επίσημων και στημένων «επιτροπών», «πορισμάτων» και «θεσμών». Το καθεστώς της Συγκάλυψης μπορεί και πρέπει να σπάσει στην πράξη, με τους αγώνες μας».
