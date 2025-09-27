Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.2° 18.8°
4 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.0° 17.7°
0 BF
61%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
23.0° 21.6°
4 BF
60%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
51%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
72%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.4° 14.4°
1 BF
67%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.6° 18.6°
1 BF
70%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.8° 19.4°
3 BF
68%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.0°
3 BF
59%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
5 BF
60%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
23.8° 20.7°
2 BF
56%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
64%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
52%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.5° 19.0°
2 BF
77%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 23.8°
4 BF
75%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 18.8°
2 BF
52%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.3°
3 BF
57%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
2 BF
68%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
74%
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Βροχή - Καιρός
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 σε δέκα περιοχές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, 'Άρτας και Πρέβεζας προειδοποιώντας τους για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στις εν λόγω περιοχές από σήμερα το βράδυ έως και αύριο το βράδυ και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

TAGS
