Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 σε δέκα περιοχές

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, 'Άρτας και Πρέβεζας προειδοποιώντας τους για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στις εν λόγω περιοχές από σήμερα το βράδυ έως και αύριο το βράδυ και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».