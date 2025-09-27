Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος

Ο κ. Οικονομόπουλος αποφάσισε να στηρίξει τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, κάνοντας και αυτός απεργία πείνας για 13 μέρες.

Ο άνθρωπος που στάθηκε εξαρχής και εμπράκτως στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, σταμάτησε την απεργία πείνας λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Όπως ενημέρωσε η παθολόγος Όλγα Κοσμοπούλου, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, ο κ. Οικονομόπουλος παρουσίαζε προβληματική κλινική εικόνα με ορθοστατικά προβλήματα και λιποθυμικά επεισόδια.

Οι γιατροί του ζήτησαν να σταματήσει την απεργία, όπως και έγινε.

Ο Πάνος Ρούτσι από την πλευρά του, όπως τόνισε η κ. Κοσμοπούλου, έχει χάσει περισσότερο σωματικό βάρος απ’ ότι συνήθως χάνει ένας απεργός πείνας στην 13η ημέρα της αποχής από λήψη τροφής.

«Βρίσκεται εκτεθειμένος σε δύσκολες συνθήκες, με κρύο το βράδυ και ζέστη την ημέρα. Και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας του μιλάει κόσμος. Δεν είναι ένας απεργός πείνας που απλά βρίσκεται στο κρεβάτι του», τόνισε χαρακτηριστικά η Ελληνίδα γιατρός.