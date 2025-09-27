«Απασφάλισε» η Καρυστιανού: Δολοφόνησαν τη Δικαιοσύνη

Αιχμηρή ανάρτηση μετά την απόφαση εμπαιγμό για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι • Τι είπε για το κλιμάκιο Ευρωπαίων που έρχονται να ελέγξουν τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Πικρή γεύση και οργή. Αυτά αφήνει η χθεσινή απόφαση της Δικαιοσύνης να δώσει άδεια στον Πάνο Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του, χωρίς, όμως, να επιτρέπει τοξικολογικές εξετάσεις που θεωρούνται κομβικές για να μάθει πώς σκοτώθηκε το παιδί του στα Τέμπη, κάτι που αποτελεί αίτημα τόσο του ιδίου όσο και άλλων συγγενών θυμάτων.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε μια εκρηκτική ανάρτηση βάλλοντας κατά των χειρισμών της Δικαιοσύνης και υπογραμμίζοντας «Τι μεγάλη πρωτοτυπία! Η ‘δικαιοσύνη’ ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης μας»

«Μεγαλύτερη ομολογία ενοχής δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και επίσημα πλέον η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει! Την δολοφονήσαν!» υπογραμμίζει και συμπληρώνει «έχουν άραγε καταλάβει πόσο προβλέψιμοι και πόσο εκτεθειμένοι είναι πλέον σε όλη την κοινωνία;;; »