«Απασφάλισε» η Καρυστιανού: Δολοφόνησαν τη Δικαιοσύνη

Πικρή γεύση και οργή. Αυτά αφήνει η χθεσινή απόφαση της Δικαιοσύνης να δώσει άδεια στον Πάνο Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του, χωρίς, όμως, να επιτρέπει τοξικολογικές εξετάσεις που θεωρούνται κομβικές για να μάθει πώς σκοτώθηκε το παιδί του στα Τέμπη, κάτι που αποτελεί αίτημα τόσο του ιδίου όσο και άλλων συγγενών θυμάτων.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε μια εκρηκτική ανάρτηση βάλλοντας κατά των χειρισμών της Δικαιοσύνης και υπογραμμίζοντας «Τι μεγάλη πρωτοτυπία! Η ‘δικαιοσύνη’ ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης μας»
«Μεγαλύτερη ομολογία ενοχής δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και επίσημα πλέον η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει! Την δολοφονήσαν!» υπογραμμίζει και συμπληρώνει «έχουν άραγε καταλάβει πόσο προβλέψιμοι και πόσο εκτεθειμένοι είναι πλέον σε όλη την κοινωνία;;; »
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας