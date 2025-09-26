Πρόσκρουση κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι του Λαυρίου

Κρουαζιερόπλοιο, σημαίας Μάλτας, προσέκρουσε το πρωί της Παρασκευής, με το δεξιό πρυμναίο τμήμα, κατά τη διαδικασία χειρισμών πρυμνοδέτησης, στην προβλήτα του λιμανιού του Λαυρίου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Λαυρίου από τον πλοίαρχο του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο επέβαιναν 489 άτομα πλήρωμα και 1.247 επιβάτες. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, ήταν η πρόκληση εκδορών μικρής έκτασης πάνω από την ίσαλο γραμμή.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του πλοίου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας από το νηογνώμονα που το παρακολουθεί, του επετράπη η συνέχιση των πλόων. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
