Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Πέραμα-Κερατσίνι-λιμάνι
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Νεκρός βρέθηκε ηλικιωμένος σε θαλάσσια περιοχή του Περάματος

Ένας νεκρός άνδρας, ηλικίας 65-70 ετών, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή του πορθμείου του Περάματος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Περάματος και σύμφωνα με αυτή, ο άνδρας έφερε ρουχισμό, ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Θριάσειο» νοσοκομείο.

Από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

