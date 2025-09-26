Νεκρός βρέθηκε ηλικιωμένος σε θαλάσσια περιοχή του Περάματος

Ένας νεκρός άνδρας, ηλικίας 65-70 ετών, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή του πορθμείου του Περάματος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Περάματος και σύμφωνα με αυτή, ο άνδρας έφερε ρουχισμό, ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Θριάσειο» νοσοκομείο.

Από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.