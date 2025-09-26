Τέμπη: Ξεκινά απεργία πείνας και ο Χρ. Κωνσταντινίδης

Ενισχύεται περαιτέρω ο αγώνας των συγγενών θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να έρθει στο φως η αλήθεια για ό,τι ακριβώς συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα, στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα.

Από την Κυριακή, λοιπόν, θα ξεκινήσει απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, και θα σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος μπήκε στη 12η ημέρα απεργίας πείνας. Υπενθυμίζεται ότι και ο Χρ. Κωνσταντινίδης έχει καταθέσει αίτημα για εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ασλανίδη.

Λίγο νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε ότι συνεχίζει την απεργία πείνας, επειδή η Δικαιοσύνη αποδέχθηκε μόνο τα αιτήματά του για εκταφή και εξέταση ταυτοποίησης και όχι το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις: δηλαδή για τις εξετάσεις εκείνες που θα έδειχναν εάν υπήρξαν τοξικά ή παράνομα χημικά στοιχεία στα σώματα των θυμάτων.

Ο ίδιος αν και σχολίασε θετικά τις εξελίξεις, ζήτησε πλήρη διαλεύκανση γύρω από τον θάνατο του γιου του. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ρούτσι επιμένει στην ανάγκη για πλήρη και διαφανή έρευνα.

Όλα αυτά τη στιγμή που ετοιμάζεται μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για την ερχόμενη Κυριακή, σε μια χρονική στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται σε δεινή θέση και έχει ήδη αναδιπλωθεί τις τελευταίες ημέρας στο θέμα της εκταφής, καθώς έπειτα από το θέατρο του παραλόγου που παίχτηκε και τις δηλώσεις περί «μη παρέμβασης στο έργο της Δικαιοσύνης», τελικά αυτοπαγιδεύτηκε μέσα στις δικές της παλινωδίες.