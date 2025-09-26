Καραμπόλα με 8 οχήματα στην Αλεξάνδρας

Από τη σύγκρουση έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία των οχημάτων με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην περιοχή

Καραμπόλα με 8 οχήματα σημειώθηκε μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς κέντρο, στο ύψος του Γκύζη.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.