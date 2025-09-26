Μεγάλη πυρκαγιά στο Παναχαϊκό όρος στην Πάτρα

Μεγάλες δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο • Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή σπίτια.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Παναχαϊκό όρος, κοντά στην Πάτρα, όπου έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές ή σπίτια.

Στην περιοχή, πάντως, βρίσκονται διάσπαρτες κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ το έργο της Πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.