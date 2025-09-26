Πλακώθηκαν μέρα μεσημέρι στον δρόμο για την προτεραιότητα στο φανάρι [βίντεο]

Άγριο ξύλο ανάμεσα σε οδηγούς σε κεντρικό σημείο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μπουνιές, λαβές, σπρωξίματα και άλλες... ομορφιές περιλάμβανε το ξύλο που έπεσε ανάμεσα σε δύο οδηγούς στη Νέα Φιλαδέλφεια στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ συνέβη μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της Νέας Φιλαδέλφειας, με την αιτία του άγριου καβγά να είναι η προτεραιότητα στο φανάρι.

Χαρακτηριστικό από τα πλάνα είναι πως χρειάστηκε η παρέμβαση εργαζομένου σε διπλανή επιχείρηση προκειμένου οι δύο οδηγοί να σταματήσουν τα «μπουνίδια».