Φόρος τιμής στον γενναίο Γκίντεον Λεβί

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, που με θάρρος και παρρησία αρθρογραφεί τακτικά ενάντια στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το καθεστώς Νετανιάχου, επελέγη από τον Δήμο Αθηναίων ως τιμώμενο πρόσωπο για το 2025 ● Τα άρθρα του στην εφημερίδα Haaretz καταγράφονται τακτικά στην «Εφ.Συν.»

Στον σπουδαίο Ισραηλινό δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκίντεον Λεβί θα απονείμει ο Δήμος Αθηναίων το φετινό Βραβείο Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια επιλογή με διεθνή ειρηνευτικό συμβολισμό και παράλληλα για μια σαφή πράξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών αποτελεί κορυφαία θεσμική πρωτοβουλία του πρώτου δήμου της χώρας. Θεσπίστηκε προκειμένου να απονέμεται σε πρόσωπα με συνεπή αφοσίωση στις αξίες της Δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η επιλογή του κ. Λεβί για το Βραβείο του 2025 είναι κάτι περισσότερο από δίκαιη.

Ο Γκίντεον Λεβί έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Μπ. Νετανιάχου και έχει καταγγείλει την εσκεμμένη λιμοκτονία και τον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων. Αυτοπροσδιορίζεται ως Ισραηλινός πατριώτης, λέγοντας ότι αληθινά πατριωτική στάση είναι η κριτική απέναντι στην αδικία.

Γεννήθηκε το 1953 στο Τελ Αβίβ, πόλη στην οποία κατοικεί και σήμερα. Γράφει από το 1982 στην εφημερίδα Haaretz. Είναι από τις πιο θαρραλέες πένες του Ισραήλ. Είναι επίσης από τους εντονότερους επικριτές της ισραηλινής κατοχής, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Οχθη. Εχει χαρακτηρίσει τους εποικισμούς σε παλαιστινιακή γη ως την «πιο εγκληματική επιχείρηση στην Ιστορία». Υποστηρίζει την ανάγκη διεθνούς πίεσης και επιβολής μποϊκοτάζ (όχι μόνο οικονομικής φύσεως) στο Ισραήλ, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Διακρίνεται επιπλέον για την επιμονή του στην υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου. Η δε ατρόμητη πένα του είναι γνωστή στους αναγνώστες της «Εφ.Συν.», καθώς η εφημερίδα μας καταγράφει τακτικά τη συγκλονιστική και αποκαλυπτική αρθρογραφία του. Ο ίδιος ο Γκίντεον Λεβί έxει πει για το δημοσιογραφικό του έργο την εξής φράση: «Η ταπεινή μου αποστολή είναι να αποτρέψω μια κατάσταση στην οποία πολλοί Ισραηλινοί θα μπορούν να πουν “δεν το ξέραμε”». Για τις απόψεις του και το δημοσιογραφικό του έργο έχει λάβει απειλές κατά της ίδιας του της ζωής.

Ο Γκίντεον Λεβί θα λάβει το φετινό Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου (18.30), σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, μιας διεθνούς «Αγοράς Ιδεών» που διεξάγεται στην Αθήνα από το Democracy and Culture Foundation, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και των The New York Times. Θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του επίσημου λογαριασμού του Δήμου Αθηναίων στο facebook. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος και ο δήμαρχος Αθηναίων θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Ο ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΗΝ «ΕΦ.ΣΥΝ.»

«Ενας άνθρωπος που μας εμπνέει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δίκιο»

«Ο Γκίντεον Λεβί με την πένα του φωτίζει εδώ και δεκαετίες τη σκοτεινή πραγματικότητα που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός. Τη λιμοκτονία, τον εκτοπισμό, την αιματοχυσία, τη γενοκτονία. Εάν δεν ήταν αυτός και μερικοί ακόμα γενναίοι συνάδελφοί του, ο κόσμος δεν θα μάθαινε την αλήθεια. Δεν θα γνώριζε για τα χιλιάδες νεκρά παιδιά, τα τυφλά χτυπήματα στα νοσοκομεία, τη χωρίς προηγούμενο ανθρωπιστική κρίση. O Λεβί είναι μία από τις λιγοστές φωνές αντίστασης και αλήθειας απέναντι σε ένα καθεστώς που σκορπίζει θάνατο και φρίκη. Η απονομή του Βραβείου της Πόλης της Αθήνας είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που μας εμπνέει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δίκιο».

Συζήτηση με Ντε Μπλάζιο

Στην Αθήνα θα βρεθεί ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο. Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου θα μιλήσει σε μια ανοιχτή, τετ α τετ συζήτηση με τον δήμαρχο Αθηναίων στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Το πλαίσιο της συζήτησης έχει τίτλο «Think Global, Act Local: Lessons from Athens and New York» και θα επικεντρωθεί στις σημερινές μεγάλες προκλήσεις των πόλεων: την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τον καθορισμό του δημόσιου διαλόγου από τις ψηφιακές πλατφόρμες, τον ρόλο που μπορούν -και οφείλουν- να παίξουν οι πόλεις στη στήριξη της Δημοκρατίας σε μια εποχή δυσπιστίας και ανατροπών. Ο κ. Ντε Μπλάζιο έρχεται στην Αθήνα αποδεχόμενος πρόσκληση που του είχε απευθύνει ο Χάρης Δούκας όταν είχε επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη το περασμένο καλοκαίρι.