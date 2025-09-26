Χίος: αυτοοργανώνονται οι κάτοικοι της κατακαμένης Αμανής

Η άτυπη Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής μετασχηματίστηκε σε ΑΜΚΕ, επιδιώκοντας να έχει ενεργό ρόλο τόσο σε επίπεδο αποφάσεων για το μέλλον της όσο και σε διαχειριστικό

Στα δικά τους χέρια παίρνουν την υπόθεση σωτηρίας της Αμανής οι κάτοικοι της περιοχής. Με μια πρωτοφανή -τουλάχιστον για τα τοπικά δεδομένα- πρωτοβουλία, η μέχρι χθες άτυπη Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής, μετά και τη λαϊκή συνέλευση των κατοίκων όλης της δημοτικής ενότητας, μετασχηματίστηκε σε ΑΜΚΕ, επιδιώκοντας να έχει ενεργό ρόλο τόσο σε επίπεδο αποφάσεων για το μέλλον της όσο και σε διαχειριστικό.

Πρώτος στόχος της, η διεκδίκηση άμεσων μέτρων ανακούφισης από τις πληγές που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, που κατέκαψε 70.000 στρέμματα δασικής περιοχής, στην πλειονότητά τους ζώνη Natura, αγροτικές καλλιέργειες, ποιμενικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο, και βέβαια σπίτια και επιχειρήσεις κυρίως τουριστικού χαρακτήρα. Μια φωτιά που επί της ουσίας έκανε στάχτη κάθε πλουτοπαραγωγική διαδικασία που συντηρούσε την ελάχιστη ζωή στα χωριά της περιοχής.

Παράλληλα, πρωτοβουλίες θα ληφθούν για παρουσία στα κέντρα αποφάσεων, με κατάθεση προτάσεων, μελετών, ακόμα και με την άσκηση νομικών μέτρων εναντίον κάθε υπευθύνου για την εγκατάλειψη της περιοχής στην τύχη της, ειδικά τις πρώτες ώρες της φωτιάς. «Τα δύο ελικόπτερα που διατέθηκαν εμφανίστηκαν όταν η πυρκαγιά είχε ήδη προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τη στιγμή της ανάγκης, η περιοχή ήταν ουσιαστικά μόνη της», τόνισε χαρακτηριστικά σε σχετική συνέντευξη Τύπου ο Ισίδωρος Τσούρος, νομικός και μέλος πλέον της 11μελούς προσωρινής διοικούσας επιτροπής, απαντώντας έτσι και στους ισχυρισμούς του βουλευτή της Ν.Δ., Νότη Μηταράκη, για 11 εναέρια πυροσβεστικά μέσα που συνέδραμαν το έργο των επίγειων δυνάμεων.

«Η ευθύνη δεν είναι μόνο ηθική ή πολιτική. Είναι ενδεχομένως και νομική. Η άνιση κατανομή των εναέριων μέσων δεν μπορεί να περάσει χωρίς αξιολόγηση», δήλωσε ο κ. Τσούρος, υπογραμμίζοντας τη δυσανάλογη ανταπόκριση σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίες την ίδια μέρα χτυπήθηκαν από πυρκαγιές που έσβησαν με σαφώς λιγότερες απώλειες λόγω ακριβώς της άμεσης αντίδρασης με αεροπλάνα και ελικόπτερα.

«Αυτό που ζούμε είναι μια διαρκής ανοργανωσιά. Χωρίς συντονισμό, χωρίς ενημέρωση, χωρίς ευθύνη», συμπλήρωσε και η οικονομολόγος επιχειρηματίας της περιοχής, Αντιγόνη Μαϊστράλη, κάνοντας λόγο για απουσία θεσμοθετημένου μηχανισμού διαβούλευσης για τα κριτήρια και την κατεύθυνση των όποιων χρηματοδοτήσεων τελικά παρασχεθούν.