Τραγωδία στα Χανιά: Νέα στοιχεία για τη θανατηφόρα παράσυρση του 4χρονου

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ανείπωτη τραγωδία που συγκλονίζει τα Χανιά, με θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης στο Καστέλι Κισσάμου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, φαίνεται να κινήθηκε ξαφνικά προς τα εμπρός σε κατηφορικό σημείο. Παρά την προσπάθεια του πατέρα να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε το παιδί, τραυματίζοντάς το σοβαρά στο κεφάλι.
Ο πατέρας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Η κατάσταση της υγείας του ήταν από την αρχή κρίσιμη, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.
Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας