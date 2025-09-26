Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα και τις θερμές ώρες στα δυτικά κυρίως ορεινά ηπειρωτικά, ισχυροί και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε πτώση στα ανατολικά και βόρεια.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα, Παρασκευή προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 22 βαθμούς), 17 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (έως τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλία), 17 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 19 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 19 έως 28 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Κεντρικό Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ και πρόσκαιρα σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h).

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.