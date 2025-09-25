Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον 54χρονο ψαροντουφεκά

Συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμενικού, για τον εντοπισμό του 54χρονου υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγνοείται από τα ξημερώματα της Πέμπτης και ενώ είχε πάει με 43χρονο φίλο του, με ταχύπλοο- φουσκωτό σκάφος για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή «Κάμπανος» Ανδρου.
Η Λιμενική Αρχή της Άνδρου ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, ότι ο 43χρονος τα ξημερώματα έχασε την επαφή με τον 54χρονο, ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση, ωστόσο επέστρεψε με το ταχύπλοο στο λιμάνι Μαρκοπούλου και τις πρωινές ώρες σήμερα ειδοποίησε τις αρχές ότι ο 54χρονος αγνοούνταν.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού ξεκίνησαν έρευνες από ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος, με επιβαίνοντες στέλεχος του Λιμενικού και ιδιώτη δύτη, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο 43χρονος για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση σε κίνδυνο). Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Άνδρου.
