Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό σε τροχαίο τετράχρονο αγόρι

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα τετράχρονο παιδάκι, θύμα τροχαίου που συνέβη στο Καστέλι Κισσάμου στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το αγοράκι παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από όχημα συγγενικού πρόσωπο, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Οι γονείς του το μετέφεραν άμεσα στο κέντρο υγείας Κισσάμου, όπου διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής του. Ακολούθως διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.