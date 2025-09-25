Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.3° 22.8°
4 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 21.5°
1 BF
75%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
22°C
23.0° 21.6°
1 BF
67%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
73%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.0° 20.0°
1 BF
77%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
63%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.1° 21.1°
1 BF
76%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.0°
4 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.9° 22.2°
3 BF
62%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
5 BF
60%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
24.9° 21.7°
0 BF
68%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
83%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
64%
Λαμία
Αίθριος καιρός
22°C
22.3° 20.1°
1 BF
72%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
81%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
2 BF
59%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 18.3°
3 BF
66%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
73%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.6° 19.6°
1 BF
68%
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
→ φωτογραφία αρχείου | Eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό σε τροχαίο τετράχρονο αγόρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το αγοράκι παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όχημα συγγενικού προσώπου

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα τετράχρονο παιδάκι, θύμα τροχαίου που συνέβη στο Καστέλι Κισσάμου στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το αγοράκι παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από όχημα συγγενικού πρόσωπο, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Οι γονείς του το μετέφεραν άμεσα στο κέντρο υγείας Κισσάμου, όπου διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής του. Ακολούθως διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. 

TAGS
