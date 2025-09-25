Το Global Sumud Flotilla απαντά στο Τελ Αβίβ

Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ, και η "πρόταση" να παραδώσει ο στόλος του Global Sumud Flotilla την ανθρωπιστική βοήθεια στο λιμάνι Askelon, είναι υποκριτικές, πολύ περισσότερο μετά τις επιθέσεις που έγιναν το βράδυ της 23/9 για μια ακόμα φορά στο στόλο από drones. Στις συκοφαντίες του Ισραήλ απαντάμε:

1. Ο στόλος του Global Sumud Flotilla αποτελείται από πάνω από 40 σκάφη, με πληρώματα από πάνω από 44 χώρες και 5 ηπείρους. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, παρά το διαφορετικό πολιτικό και ιδεολογικό τους υπόβαθρο, αγωνίζονται μαζί με στόχο να σπάσει ο παράνομος ναυτικός αποκλεισμός του Ισραήλ στη Γάζα και να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Η επισιτιστική και ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα είναι αποτέλεσμα της απαγόρευσης διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ αφήνοντας τόνους αγαθών να σαπίζουν λίγα χιλιόμετρα μακριά προκαλώντας τεχνητό λιμό, ενώ την ίδια στιγμή ο αμερικανο-ισραηλινός οργανισμός Gaza Humanitarian Foundation είναι το πρόσχημα για τη δημιουργία παγιδών θανάτου και δολοφονιών των εξαθλιωμένων παλαιστινίων στα ελάχιστα σημεία διανομής.

2. Ο προορισμός του στόλου είναι η μαρτυρική πόλη της Γάζας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοσχερή επίθεση από το σιωνιστικό κράτος και πλήρη ισοπέδωση. Το Ισραήλ εφαρμόζει την «τελική λύση» προχωρώντας τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Η Γάζα βρίσκεται υπό παράνομο αποκλεισμό εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια. Ο στόλος του Global Sumud Flotilla πλέει προς τη Γάζα (και όχι προς το Άσκελον ή οποιαδήποτε άλλο λιμάνι του Ισραήλ ή κοντινής χώρας) για να σπάσει αυτόν τον αποκλεισμό και να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια.

3. Οι ανακοινώσεις του Ισραήλ και οι επιθέσεις στο στόλο δεν πρόκειται να τρομοκρατήσουν ούτε τα πληρώματα του στόλου ούτε τους εκατομμύρια αλληλέγγυους σε όλο τον κόσμο, που είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που ο στόλος ανακοπεί από την πορεία του. Τα μάτια και ο νους μας είναι στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό που αντιστέκεται και διεκδικεί τη ζωή του, και σε αυτόν τον αγώνα είμαστε στο πλάι του.

Όλα τα μάτια στραμμένα στο στόλο του Global Sumud Flotilla!

Όλα τα μάτια στραμμένα στη Γάζα!