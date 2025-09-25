Οι οδηγοί ταξί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι [βίντεο]

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται για 10η ημέρα μπροστά από τη Βουλή, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του

Στήριξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι από τους οδηγούς ταξί που πραγματοποίησαν πορεία με τα αυτοκίνητά τους από την πλατεία Συντάγματος έως τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Ο πατέρας του θύματος βρίσκεται για 10η ημέρα μπροστά από τη Βουλή.

Η συγκέντρωση των οδηγών είναι συμβολική ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι απεργούν ζητώντας Δικαιοσύνη και αλήθεια για το σιδηροδρομικό έγκλημα.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη στον αγώνα. Δεν γίνεται να ζούμε άλλο σε αυτό το κράτος που κάθε μέρα δολοφονεί και μας κοροϊδεύει. Το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο: να μάθουμε τι έγινε στα παιδιά μας. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε εδώ. Μέχρι τέλους», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι απευθυνόμενος στους οδηγούς ταξί.

«Σήμερα αφήνουμε πίσω τα δικά μας προβλήματα, δεν κάνουμε συνδικαλισμό για το ταξί. Σήμερα μεταφέρουμε το αίτημα της κοινωνίας, των επιβατών που μεταφέρουμε, που είναι η αγανάκτησή μας και η αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητά το αυτονόητο. Το αναφαίρετο δικαίωμά του να δει τι υπάρχει στο μνήμα που έθαψαν το παιδί του», δήλωσε από την πλευρά του ο Πέτρος Διπλάρης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής.

►Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι καλεί σε νέα κινητοποίηση για το έγκλημα των Τεμπών την προσεχή Κυριακή στις 18:30 στο Σύνταγμα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Σ.Α.Τ.Α.:

«Οι ταξιτζήδες της Αττικής κατεβαίνουμε στους δρόμους.

Όχι για άλλο ένα δύσκολο μεροκάματο, αλλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Κάνουμε αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της Αθήνας, στο πλευρό και προς υποστήριξη των τριών γονέων που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, κάνοντας απεργία πείνας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.

Για τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη για όσους δολοφονήθηκαν στα Τέμπη και για μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο τη συγκάλυψη.

Η δική μας φωνή είναι το τιμόνι μας.

Η παρουσία μας είναι ένα ισχυρό μήνυμα: οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς που αγωνίζονται.

Συνάδελφοι, όλοι εκεί!

Καλούμε και κάθε πολίτη να σταθεί δίπλα μας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας».

