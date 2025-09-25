Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 11χρονο

Στο Νοσοκομείο Φιλιατών κατέληξε ένας 11χρονος μαθητής τον οποίο παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μια 58χρονη, στην οδό 49 Μαρτύρων στην Ηγουμενίτσα, περίπου στις 12 το μεσημέρι.
Το παιδί, μαθητής 5ης Δημοτικού στο Σχολείο Λαδοχωρίου είχε σχολάσει και πήγαινε σπίτι του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
Η 58χρονη έχει συλληφθεί και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας