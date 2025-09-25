Χίος: Βαλτωμένα έργα στοιχειώνουν τη Ν.Δ.

Tο βαθύ χάσμα στην τοπική Ν.Δ. μεταξύ του βουλευτή Νότη Μηταράκη και στελεχών που τώρα κινούνται στα λημέρια της αυτοδιοίκησης και έχουν ρίζες σε πρώην βουλευτές με βλέψεις επανόδου αποκάλυψε ο βάλτος στον οποίο έχει κολλήσει το έργο επέκτασης του αεροδρομίου Χίου.
Μια υπόθεση σκανδαλώδης, αφού ένα έργο που σχεδιαζόταν επί δεκαετίες και ξεκίνησε εδώ και πάνω από δέκα χρόνια με την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, καταστρέφοντας παραδοσιακά κτίρια στα όρια του ιστορικού κάμπου Χίου και φέρνοντας τον διάδρομο αεροσκαφών στα όρια της πόλης, τώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα ακόμη έργο-φάντασμα όπως αυτά που στοιχειώνουν τον δημόσιο διάλογο εδώ και χρόνια.
Τα εγκαίνια
Το Φράγμα της Κόρης Γεφύρι, έργο που σχεδιάζεται από το 1930 και έχουν δαπανηθεί πάνω 35.000.000 ευρώ χωρίς αντίκρισμα, το δικαστικό μέγαρο που έχει και αυτό στοιχειώσει για άγνωστους λόγους πάνω από 20 χρόνια και τώρα το αεροδρόμιο.
Εργα τα οποία έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο προεκλογικό σκηνικό όλων αυτών των δεκαετιών, με τον Νότη Μηταράκη να τα βαφτίζει «έργα της γενιάς μας», διαβεβαιώνοντας ότι επί των ημερών του η ολοκλήρωσή τους θα ήταν γεγονός και θα έβαζαν τον διάλογο γι’ αυτά στο ντουλάπι της Ιστορίας.
Αντίθετα όμως και παρά τις εξαγγελίες, ακόμη και τα εγκαίνια που κατά καιρούς έγιναν, ειδικά στο Φράγμα Κόρης Γεφύρι, όλα παραμένουν στον αέρα. Ειδικότερα το αεροδρόμιο, για το οποίο στη ρίζα των προβλημάτων παραμένει το γεγονός ότι ο ανάδοχος αρνείται να αγοράσει αδρανή υλικά (άμμο και χαλίκι) από το μοναδικό νόμιμο λατομείο του νησιού, απαιτώντας από το Δημόσιο να του δώσει την άδεια εξόρυξης για πολλά και διαφορετικά σημεία του νησιού απ’ όπου και θα τα πάρει δωρεάν.
Πρόκειται για διαδικασία στην οποία εμπλέκεται η Περιφέρεια, με κορυφαία στελέχη της οποίας ο βουλευτής είναι σε κόντρα. Τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ, η ομόφωνη άρνηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος να παραχωρήσει τη σχετική άδεια εξόρυξης, με τον βουλευτή να στρέφεται κατά του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Παντελή Μπουρνιά και με ανάρτησή του στα social media να τον κατηγορεί ότι δεν θέλει το έργο της επέκτασης του διαδρόμου!
«Εμπαιγμός»
Αμεση βεβαίως ήταν η απάντηση του κ. Μπουρνιά, που με ευθείες βολές εναντίον του βουλευτή αφήνει αιχμές περί ανικανότητάς του αλλά και προσπάθειας προστασίας των συμφερόντων του εργολήπτη εις βάρος του τόπου που τον εξέλεξε. Αφού λοιπόν κάνει λόγο για «εμπαιγμό» της κοινής γνώμης εκ μέρους του βουλευτή, σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Ο κ. Μηταράκης, ο οποίος τυγχάνει βουλευτής Χίου για κοντά δέκα (10) ολόκληρα χρόνια από το 2015 και, αντί να σταθεί με ειλικρίνεια απέναντι στους Χιώτες και να αναλάβει την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί, επιλέγει να μεταθέτει τις ευθύνες στην Περιφέρεια και στο Δήμο. Χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για να κρύψει τις δικές του καθυστερήσεις και του αναδόχου και να δημιουργήσει εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι απλή: Ο ίδιος ο κ. Μηταράκης έχει την ευθύνη του έργου του Αεροδρομίου και οφείλει να απαντήσει ευθέως:
● Ποια είναι η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Αεροδρομίου Χίου;
● Θα παραδοθεί ή θα συνεχίσει να παίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων για να καλύπτει τον ανάδοχο και τους “φίλους” του;»
Ερχονται διώξεις για το Φράγμα Κόρης Γεφύρι
Την κατάσταση με τα έργα στη Χίο ήρθε να περιπλέξει επιπλέον η πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος με μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στον εισαγγελέα αρχές του χρόνου, ζητούσε τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών στην πορεία του συγκεκριμένου έργου όλων αυτών των δεκαετιών.
Ο εκ μεταγραφής από τη Ν.Δ., νυν βουλευτής ΠΑΣΟΚ, σε αυτήν την αναφορά υπενθύμιζε ότι ένα έργο που είχε ξεκινήσει με αρχικό προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ από το πρώτο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σύντομα ξεπέρασε τα τριπλάσια και από τότε μέχρι σήμερα έχουν ξοδευτεί συνολικά 35,5 εκατομμύρια ευρώ κυρίως από εθνικούς πόρους, χωρίς ποτέ το έργο να τεθεί σε λειτουργία.
Μετά από εννέα μήνες η μηνυτήρια αναφορά βρήκε τον δρόμο της και έτσι Εισαγγελέας και Ανακριτής Διαφάνειας απέστειλαν από την Παρασκευή επίσημο αίτημα προς την Περιφέρεια, ζητώντας τον φάκελο του έργου με όλες τις πληρωμές, τις συμπληρωματικές συμβάσεις, την πορεία και τις εργασίες που έχουν γίνει από την έναρξη του έργου μέχρι και σήμερα.
Από την πλευρά του ο κ. Μιχαηλίδης τώρα δηλώνει έτοιμος για ανάλογη κίνηση που θα αφορά το αεροδρόμιο Χίου.
