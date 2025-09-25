Η ανάπλαση του Βοτανικού «ξεκόλλησε»

Θετικές εξελίξεις για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό ανακοίνωσε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Αθηναίων, εκτοξεύοντας αιχμές προς την πρώην δημοτική αρχή.

Οπως έκανε γνωστό ο Χάρης Δούκας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενέκρινε τη μελέτη του έργου. Προκειμένου να εγκριθεί και η οικοδομική άδεια θα υποβληθεί ο απαραίτητος φάκελος στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου υπολογίζεται να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες, που θα αφορούν την εξυγίανση του εδάφους. «Είναι μια θετική εξέλιξη. Και στο κομμάτι του Ερασιτέχνη, οι εξελίξεις προχωρούν με γοργό ρυθμό», τόνισε ο δήμαρχος.

Ωστόσο, προκάλεσαν ενδιαφέρον όσα περιέγραψε για την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Δούκας, η πισίνα του κολυμβητηρίου χωροθετήθηκε «εκτός ορίων» και έπρεπε να επανοριοθετηθεί με τη νεότερη μελέτη, κάτι που απαίτησε πρόσθετες εργασίες και χρονοτριβή. Ο δήμαρχος μίλησε για «αυθαίρετη» πισίνα. Διαμαρτυρήθηκε, επιπλέον, ότι οι δημοτικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν αναλυτικά στοιχεία καθώς τη συγκεκριμένη εργασία την είχε αναλάβει η «Ανάπλαση», από την οποία έχει απομακρυνθεί ο Δήμος Αθηναίων. «Είναι μία τεχνική εταιρεία από τη Φθιώτιδα που πήρε το έργο για την αποκατάσταση στον Ελαιώνα, εξειδικευμένη καταλαβαίνω, εταιρεία που ήρθε από τη Λαμία για να κάνει ένα έργο στον Ελαιώνα. Αυτή η εταιρεία δεν έκανε τελικά τη δουλειά όπως έπρεπε», περιέγραψε ο κ. Δούκας.

Στη χθεσινή συνεδρίαση ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε να παρουσιαστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για το έργο. «Οταν πάρουμε έγκριση και για την οικοδομική άδεια θα είμαι σε θέση να πω το πλήρες χρονοδιάγραμμα. Οπως βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός σε όλες τις διατυπώσεις μου», απάντησε ο κ. Δούκας, αναφέροντας ότι η πρώην δημοτική αρχή είχε υποσχεθεί εκκίνηση του έργου το 2021.

Πιο αιχμηρή απάντηση έδωσε στο ερώτημα του κ. Μπακογιάννη για το εάν βρέθηκαν αρχαία στο εργοτάξιο. «Οντως βρέθηκαν αρχαία. Τα οστά ενός αρχαίου Ελληνα που προσπαθούσε να φτιάξει εγκαταστάσεις για να αθλούνται οι νέοι εκείνη την εποχή. Προφανώς και αστειεύομαι, διότι, κ. Μπακογιάννη, αυτά που λέτε είναι αστεία πράγματα. Προφανώς και όταν σκάβεις στον Ελαιώνα βρίσκεις αρχαία. Και ψηφίσατε κι εσείς εδώ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού γι’ αυτά τα θέματα», απάντησε ο κ. Δούκας, περιγράφοντας ότι αρχαία βρέθηκαν στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του εργοταξίου, χωρίς να επηρεάζουν την πορεία των εργασιών, με την Αρχαιολογία μάλιστα να έχει ήδη αποσυρθεί από το βόρειο τμήμα.