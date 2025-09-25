Ερωτήσεις στη Βουλή για τον παράνομο διορισμό στη διοίκηση του «νέου ΟΣΕ»

Τις προκλητικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στην τοποθέτηση της διοίκησης του «νέου ΟΣΕ», που ανέδειξε με δημοσιεύματά της η «Εφ.Συν.», φέρνουν στη Βουλή με ερωτήσεις τους 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Η ερώτηση των 15 βουλευτών κατατέθηκε με πρωτοβουλία του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου και καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τον διορισμό εν ενεργεία στελέχους της ΣΤΑ.ΣΥ. στο νέο Δ.Σ. της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».

Το θέμα είχε αναδείξει η «Εφ.Συν.» αρχικά με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 («Παρανομίες με το... καλημέρα του νέου ΟΣΕ»), ενώ επανήλθαμε και στις 18/9 («Ξεβάφτισε τη ΣΤΑΣΥ από σιδηροδρομική επιχείρηση»). Το θέμα είναι ότι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του «νέου ΟΣΕ» διορίστηκε από την κυβέρνηση πρόσωπο που έχει ασυμβίβαστο βάσει νόμου που ψήφισε η ίδια κυβέρνηση, επειδή εργάζεται ταυτόχρονα σε άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση, δηλαδή τη ΣΤΑΣΥ (μετρό-τραμ).

Πρόκειται για τον νόμο 5131/2024 που ενσωματώνει κοινοτική οδηγία και απαγορεύει να υπάρχει στη διοίκηση του ΟΣΕ πρόσωπο από άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση, για λόγους ανταγωνισμού και ανεξαρτησίας του διαχειριστή των σιδηροδρομικών υποδομών. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για «πράξη θεσμικά έκνομη», ενώ, σύμφωνα με τον Αλ. Μεϊκόπουλο, «η εθνική τραγωδία των Τεμπών, που ανέδειξε διαχρονικά θεσμικά και λειτουργικά ελλείμματα ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν αφήνει περιθώρια για άλλη αδιαφάνεια και μεθοδεύσεις στους κρίσιμους φορείς που εκτελούν σιδηροδρομικό έργο».

«Σκοπός του νόμου είναι η νομική και λειτουργική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής από κάθε άλλη επιχείρηση που ασκεί σιδηροδρομικό έργο. Αυτός είναι ο λόγος της ρητής και εξαντλητικής διατύπωσης του νομοθέτη σχετικά με τα ασυμβίβαστα τόσο των μελών του Δ.Σ. όσο και του προσωπικού του διαχειριστή υποδομής. Ο διορισμός της κ. Δεμερούτη ως μέλος του Δ.Σ. της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, την ώρα που το ίδιο πρόσωπο αποτελεί και εν ενεργεία στέλεχος της ΣΤΑΣΥ, αναιρεί στην πράξη το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και ναρκοθετεί τη λειτουργική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής», τονίζει ο κ. Μεϊκόπουλος.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς με την ερώτηση που κατέθεσαν έπειτα από πρωτοβουλία της γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Πέτης Πέρκα, θέτουν σειρά ερωτημάτων για το ασυμβίβαστο στη διοίκηση του νέου ΟΣΕ. Ταυτόχρονα, όμως, σχολιάζουν στην ερώτησή τους και τις αποκαλύψεις άλλου δημοσιεύματος του υπογράφοντος στον ιστότοπο datajournalists.co.uk σχετικά με τις υψηλότατες μηνιαίες αποδοχές (9.000) του διευθύνοντος συμβούλου του φορέα, Χρήστου Παληού, και τον διορισμό της συζύγου του σε πανίσχυρο κατασκευαστικό όμιλο.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν ότι το ποσόν των 9.000 ευρώ είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τον μισθό των προκατόχων τού Χ. Παληού και είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησης της Ν.Δ. για έναν περισσότερο «ευέλικτο» και λιγότερο δημόσιο ΟΣΕ, με επιλογή στελεχών από το εξωτερικό για τις θέσεις διοίκησης, των οποίων οι αποδοχές απελευθερώθηκαν. Αναρωτιούνται επίσης εάν ο διορισμός του είναι νόμιμος εφόσον η σύζυγός του διορίστηκε σε θυγατρική γνωστού ομίλου, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μεγάλα κατασκευαστικά έργα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.