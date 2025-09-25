Ομόφωνο, «στρογγυλεμένο» ψήφισμα υπέρ του Π. Ρούτσι

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στέκεται με ομόφωνο ψήφισμά του το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων, ενώνοντας τη φωνή του «με τους αγώνες των συγγενών των θυμάτων για δικαιοσύνη» και καλώντας «τις αρμόδιες αρχές να ανταποκριθούν στο δίκαιο αίτημα του απεργού πείνας», όπως είναι η φράση με την οποία καταλήγει το σχετικό κείμενο. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι «ο τραγικός πατέρας ζητά το αυτονόητο: να πέσει με κάθε τρόπο φως στο έγκλημα των Τεμπών και να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες. Με σεβασμό στη Δικαιοσύνη, ο ελληνικός λαός δεν θα παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της αλήθειας», συμπληρώνεται.

Η εισήγηση για το ψήφισμα αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συμπλήρωσε χθες την 10η ημέρα απεργίας πείνας, έγινε από τον επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης», Κώστα Ζαχαριάδη, στη χθεσινή συνεδρίαση του σώματος. Ο δημοτικός σύμβουλος τόνισε τον συγκλονιστικό χαρακτήρα του αγώνα του τραγικού πατέρα. «Είναι ένας αγώνας για δικαιοσύνη και αλήθεια», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης.

Το ψήφισμα έγινε δεκτό από τη δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα, ωστόσο ζητήθηκαν τροποποιήσεις από αντιπολιτευόμενες παρατάξεις προκειμένου να γίνει δεκτό ομόφωνα. Επισημαίνοντας ότι το αίτημα του κ. Ρούτσι «είναι δίκαιο και ιερό» και «μπορεί να μας ενώσει όλους», ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε να αφαιρεθεί τμήμα του αρχικού ψηφίσματος το οποίο, όπως είπε, «πολιτικοποιεί ή κομματικοποιεί» το περιεχόμενό του. Ζήτησε να αφαιρεθεί φράση που καυτηρίαζε τις «κυβερνητικές μεθοδεύσεις της συγκάλυψης και της παραπλάνησης» που «έχουν πληγώσει βαθιά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς». Επιπλέον αντιπρότεινε να προστεθεί η φράση που αναφέρει ότι οι διεκδικήσεις του ελληνικού λαού για αλήθεια θα γίνουν με σεβασμό στη Δικαιοσύνη.

«Είναι σημαντικό να είναι ομόφωνο το ψήφισμα και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε όλοι τις απαραίτητες υπερβάσεις», ανέφερε ο Χάρης Δούκας. «Ναι, να προχωρήσουμε σε ομοφωνία. Δεν διαγράφονται έτσι κι αλλιώς οι ευθύνες», δήλωσε η δημοτική σύμβουλος της «Ανοιχτής Πόλης», Δέσποινα Αλεβιζάκη, παρά τις αρχικές προθέσεις της παράταξης να επιμείνει στην πρώτη εκδοχή του ψηφίσματος.

Απείχε ωστόσο από την τελική ψηφοφορία η δημοτική σύμβουλος της «Ανατρεπτικής Συμμαχίας», Ολγα Κλείτσα, διαφωνώντας με τις αφαιρέσεις των προαναφερθέντων αποσπασμάτων. Οπως εξήγησε, επέλεξε την αποχή καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στις διαφωνίες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η παράταξή της στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

● Νέο αίτημα εκταφής του γιου του κατέθεσε χτες ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του Γ. Μαντζουράνη, στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας κ. Μαρία Λιανού. Με αυτό ζητάει να διενεργηθεί έλεγχος DNA στα πέντε «ορφανά» τεμάχια από τα οκτώ που μπήκαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι τέτοιος έλεγχος έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών. Επίσης, ζητάει να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.