March to Gaza: Συγκέντρωση στο υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση στο Flotilla

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σφυρίζει αδιάφορα για την πειρατική επίθεση με drone που απογειώθηκε, σύμφωνα με καταγγελίες, από βάση της Σούδας • «Να εγγυηθούν για την ασφάλεια του Στόλου - Όλα τα μάτια στη Γάζα», τονίζει το March to Gaza που καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Αναλαμβάνουν δράση οι ακτιβιστές του March to Gaza μετά την επίθεση από drones, χημικά και κρότου λάμψης που δέχτηκαν πλοία του Global Sumud Flotilla το βράδυ της Τετάρτης, 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, εντός της ελληνικής SAR.

Μετά και τα ρεπορτάζ που αποκάλυψαν πως αεροσκάφος Beechcraft King Air 350 πετούσε πάνω από τα παράλια της Κρήτης αφού νωρίτερα είχε απογειωθεί από τη βάση της Σούδας, το March to Gaza καλεί την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να τηρεί σιγή ιχθύος, και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ένοχη σιωπή από την ελληνική κυβέρνηση, που ωστόσο δεν πτοεί ούτε κατ’ ελάχιστον τους εκατοντάδες ακτιβιστές που κατευθύνονται προς τη Γάζα.



Αιτήματά τους είναι:

Να εγγυηθεί η κυβέρνηση την ασφάλεια του Στόλου.

Να καταδικαστούν οι επιθέσεις από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα

Να στηριχθεί το νόμιμο αίτημα, εναρμονισμένο με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δημόσια συνέντευξη Τύπου με ζωντανή σύνδεση με την ελληνική αποστολή στο διεθνή στόλο, όπου θα μιλήσουν οι:

Αναστασία Ματσούκα, μέλος της Νομικής Ομάδας της Διεθνούς Αποστολής Global Sumud Flotilla

Γιάννα Κούρτοβικ, Δικηγόρος

Γιώργος Γώγος, Πρόεδρος της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ

Δώρα Χρυσικού, Ηθοποιός

«Ενώ χώρες λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των πολιτών τους, όπως η αποστολή φρεγάτας από την Ιταλική κυβέρνηση και η αντίστοιχη ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης, η ελληνική κυβέρνηση σιωπά. Αθετεί τις υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο, και αφήνει χώρο στις επιθέσεις από “πειρατικά” drones, για τα οποία όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι υλοποιούν ισραηλινό σχέδιο παρεμπόδισης της νόμιμης, ειρηνικής, ανθρωπιστικής αποστολής του Στόλου», καταγγέλλει το March to Gaza.