Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
25.9° 23.8°
2 BF
58%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
23.8° 20.5°
1 BF
75%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
70%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
68%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.0° 22.0°
2 BF
73%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
0 BF
52%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
1 BF
62%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 24.4°
1 BF
57%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.9° 21.0°
3 BF
72%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
23°C
24.9° 22.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
56%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
23°C
23.3° 22.8°
1 BF
52%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.8°
3 BF
69%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
22.2° 20.8°
0 BF
68%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.6° 18.3°
2 BF
73%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
23°C
23.0° 23.0°
2 BF
66%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
75%
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Λιακάδα ακόμα και σήμερα

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη.

 

Πιο αναλυτικά, σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως στην Πίνδο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 27 βαθμούς), στην Ήπειρο από 12 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.

