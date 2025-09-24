Αθήνα, 24°C
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
limania perama neo ikonio
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Δεύτερο εργατικό ατύχημα με ναυτεργάτη την ίδια μέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χριστίνα Παπασταθοπούλου

Δεύτερο εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι θανατηφόρο, μέσα σε λίγες ώρες, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου  καθαριστή μηχανής, στο πλοίο "Blue Star Chios" το πρωί της Τετάρτης, καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Σύμφωνα με τις διοικήσεις των σωματείων, 29χρονος ναυτεργάτης, ειδικότητας ναύτης, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Rigel VII», που βρίσκεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, κατά την διάρκεια εργασιών, έπαθε ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Φάληρο, όπου και νοσηλεύεται.

«Ο τραυματισμός του ναυτεργάτη, στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Rigel VII» της ναυτιλιακής εταιρείας Ventouris Ferries  ευτυχώς δεν ήταν θανατηφόρος, λόγω της άμεσης επέμβασης μελών του πληρώματος που του έσωσαν τη ζωή», αναφέρουν τα δυο σωματεία και προσθέτουν ότι η αιτία του τραυματισμού του ναυτεργάτη, «είναι και πάλι η έλλειψη μέτρων ασφαλείας, η έλλειψη ενδεδειγμένου, κατάλληλου και προστατευτικού εξοπλισμού και η λογική ότι τα κέρδη των εφοπλιστών είναι πάνω από τη ζωή των ναυτεργατών».

Παράλληλα ισχυρίζονται ότι στις συγκεκριμένες εργασίες απαιτούνταν εξειδικευμένος εξοπλισμός, που δεν ήταν διαθέσιμος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία βραχυκυκλώματος και τον τραυματισμό του 29χρονου ναύτη.

«Για μία φορά επιβεβαιώνεται ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, τα εξαντλητικά ωράρια, η δουλειά χωρίς την αναγκαία ανάπαυση, οι εξοντωτικές συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοΐας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους», σημειώνουν και ζητούν την πλήρη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την αποζημίωση του συναδέλφου τους, λόγω ατυχήματος, όπως και τη διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας.
 

