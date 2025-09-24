Συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης από οπαδούς του ΠΑΟΚ και συλλογικότητες

Με κεντρικό σύνθημα «Ο ΠΑΟΚ είναι παιδί της προσφυγιάς - Όχι στον εκτοπισμό και τη γενοκτονία», οπαδοί του δικέφαλου του Βορρά συγκεντρώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην Καμάρα, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία της ισραηλινής Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, μετά τη συγκέντρωση οι φίλαθλοι διαδήλωσαν προς το γήπεδο της Τούμπας ενόψει του αποψινού αγώνα. Η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή.

Ο Κώστας Μαρματάκης, μέλος της πρωτοβουλίας PAOK4Palestine, σχολίασε: «Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να είναι στο πλευρό των Εβραίων απέναντι στους Ναζί για το ολοκαύτωμα. Σήμερα ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι στο πλευρό των Παλαιστινίων απέναντι στη γενοκτονία. Όλα τα μάτια είναι στη Γάζα. Θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στη Γάζα».

«Οπαδοί του ΠΑΟΚ διαδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό, καταδικάζουμε το κράτος του Ισραήλ που κάνει γενοκτονία, όπως και ο ΟΗΕ και όλη η πολιτισμένη ανθρωπότητα. Αυτό δε στρέφεται εναντίον του εβραϊκού λαού, ούτε των Εβραίων συμπολιτών μας της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η ακροδεξιά φασιστική κυβέρνηση του Νετανιάχου, με την κάλυψη του Τραμπ, κάνουν αυτό το έγκλημα και λέμε να σταματήσει. Σε άλλες συνθήκες θα υποδεχόμασταν φιλόξενα τη Μακάμπι και κάθε άλλη ομάδα. Σήμερα όμως εκπροσωπεί το κράτος του Ισραήλ και για αυτό το λόγο είναι ανεπιθύμητη» σημείωσε από την πλευρά του ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ, Άρης Στυλιανού.