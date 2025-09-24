Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Επίδομα στους γείτονες σχεδόν ένα χρόνο μετά

Αφού οι άνθρωποι αυτοί είδαν τα σπίτια τους να υφίστανται μεγάλες βλάβες και ζημίες λόγω του εκρηκτικού μηχανισμού, και αφού επί 11 μήνες ανταποκρίθηκαν από μόνοι τους όσο καλύτερα μπορούσαν στις οικονομικές επιπτώσεις των ζημιών αυτών, τώρα η κυβέρνηση... «θυμήθηκε» να τους υποστηρίξει οικονομικά

Την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων για μίσθωση κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής ή/και μεταφορά υπάρχουσας σε άλλη κατοικία, στους ενοίκους της πολυκατοικίας στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελοκήπους στην οποία σημειώθηκε έκρηξη τον Οκτώβριο του 2024, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφτηκε. Τα βοηθήματα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση 11 μήνες μετά την έκρηξη, και αφού οι ένοικοι είδαν τα σπίτια τους να υφίστανται μεγάλες βλάβες και ζημίες λόγω του εκρηκτικού μηχανισμού, και αφού επί 11 μήνες ανταποκρίθηκαν από μόνοι τους όσο καλύτερα μπορούσαν στις οικονομικές επιπτώσεις των ζημιών αυτών.

Το βοήθημα μίσθωσης κατοικίας χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό ή των 6.000 ευρώ για δύο συγκατοίκους. Προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος. Σε περίπτωση που το προστατευόμενο μέλος διαθέτει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ κατά την 31η Οκτωβρίου 2024, από την οποία προκύπτει ότι φέρει αναπηρία, νοητική ή σωματική, σε ποσοστό 67% και άνω, το χορηγούμενο ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον.

Η οικονομική ενίσχυση για αντικατάσταση οικοσκευής χορηγείται εφάπαξ και το ύψος της ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί βαριές βλάβες, στο ποσό των 4.000 ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί μεσαίες βλάβες και στο ποσό των 2.000 ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες.

Το χρηματικό βοήθημα μεταφοράς οικοσκευής χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο 80% της πραγματοποιηθείσας σχετικής δαπάνης, με ανώτατο όριο το ποσό των 1.500 ευρώ. Προϋπόθεση χορήγησης του συγκεκριμένου χρηματικού βοηθήματος είναι ότι η μεταφορά της οικοσκευής να πραγματοποιείται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Δικαιούχοι του χρηματικού βοηθήματος για την αντικατάσταση της οικοσκευής είναι τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούσαν κατά την 31η Οκτωβρίου 2024 το εν λόγω κτήριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία τους και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές βραχυχρόνιων μισθώσεων. Δικαιούχοι του χρηματικού βοηθήματος μεταφοράς της οικοσκευής που δεν έχει υποστεί ολοσχερή καταστροφή είναι τα φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ένοικοι των διαμερισμάτων του εν λόγω κτηρίου που είναι ιδιοκτήτες της οικοσκευής, με εξαίρεση τους μισθωτές βραχυχρόνιων μισθώσεων.