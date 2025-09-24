Αθήνα, 28°C
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
Μετρό Αιγάλεω
Φωτογραφία Εφ.Συν.

Ξανά σε λειτουργία ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού.

Άνοιξε εκ νέου ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός», καθώς το πρόβλημα που είχε προκύψει αποκαταστάθηκε.

Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.

TAGS
Ξανά σε λειτουργία ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

