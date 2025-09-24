Ξανά σε λειτουργία ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού.

Άνοιξε εκ νέου ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός», καθώς το πρόβλημα που είχε προκύψει αποκαταστάθηκε.

Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.