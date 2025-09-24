Αντιμέτωπος με αρκούδα ηλικιωμένος στο Ζαγόρι - Νοσηλεύεται τραυματίας

Στο νοσοκομείο με τραύματα στον ώμο και το κεφάλι μεταφέρθηκε ένας ηλικιωμένος αργά χθες το βράδυ, μετά από επίθεση που δέχτηκε από αρκούδα στην αυλή του σπιτιού του στη Δόλιανη Ζαγορίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους γείτονες, λίγο μετά τις 22:00 χθες το βράδυ ο 80χρονος βγήκε στην αυλή του σπιτιού του κρατώντας αναμμένο φακό και ήρθε αντιμέτωπος με την αρκούδα, η οποία άρχισε να μουγκρίζει και τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει από τοιχίο και να τραυματιστεί.
Τα μουγκρητά του ζώου άκουσε η σύζυγος του ηλικιωμένου, η οποία βγήκε από το σπίτι και τον βρήκε αιμόφυρτο κάτω από την αυλή. Ο 80χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Η πρόεδρος της κοινότητας, Βασιλική Στεργιάδου, επισημαίνει πως οι αρκούδες έχουν γίνει πονοκέφαλος για το χωριό, καθώς φτάνουν ακόμη και την ημέρα μέσα στον οικισμό, στην πλατεία και στις αυλές των σπιτιών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας