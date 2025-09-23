Καταγγελία στην ΚΕΕΡΦΑ για άγριο ξυλοδαρμό με ρατσιστικά κίνητρα από αστυνομικούς

Βασανισμός Αφρικανού μετανάστη στο ΑΤ Ακροπόλεως τις μέρες πανηγυρισμού της επιτυχίας του Αντετοκούμπο

Στις 12 μέχρι 15 Σεπτέμβρη ένας Αφρικανός μουσικός και χειροτέχνης των «Χακούνα ματάτα» (πολύχρωμα βραχιολάκια) με το όνομα Τζόνυ βρέθηκε να ζει μια κόλαση βασανισμού στο ΑΤ Ακροπόλεως σε δύο διαδοχικές συλλήψεις. Το επίθετο του δεν ήταν Αντετοκούμπο να βρεθεί να δοξάζεται για την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Ήταν Μουασάμε και ήταν από την Σιέρα Λεόνε. Παντρεμένος με Ελληνίδα και ένα παιδί έδινε την μάχη της επιβίωσης της οικογένειας του φτιάχνοντας και πουλώντας ως αδειοδοτημένος χειροτέχνης τις δημιουργίες του γύρω από την Ρωμαϊκή Αγορά. Το μαύρο χρώμα του δέρματος του, όχι η έλλειψη χαρτιών, ήταν ο λόγος που έγινε στόχος των αστυνομικών καταδιώξεων.

Στην Αθήνα, της πλήρους ασυδοσίας των καταστημάτων με τα τραπεζοκαθίσματα να έχουν στερήσει τα πεζοδρόμια από εκατομμύρια, στην χώρα των φραπέδων και των χασάπηδων, οι ελάχιστοι Αφρικανοί μουσικοί και χειροτέχνες βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ρατσιστικά λαγωνικά της ΕΛΑΣ του Χρυσοχοίδη.

Ο Δήμος της Αθήνας έχει την ευθύνη για τις δραστηριότητες στους δημόσιους χώρους. Οι χειροτέχνες και οι μουσικοί δρόμου δεν είναι ούτε ζητιάνοι, ούτε εγκληματίες. Την ίδια ώρα είναι γνωστό ότι η Αστυνομία έχει καλύψει όλη την εγκληματική εξάπλωση των τραπεζοκαθισμάτων στην πόλη. Είναι άραγε αυτές οι πρακτικές, οι συλλήψεις και οι βασανισμοί Αφρικανών χειροτεχνών, μέρος του Μνημονίου Συνεργασίας της ΕΛΑΣ με τον Δήμο Αθήνας;

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος ο Τζόνυ στην ΚΕΕΡΦΑ:

«Στις 12 Σεπτέμβρη πήγα να δουλέψω και με πλησίασαν δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Μου ζήτησαν τα χαρτιά και την άδεια μου, τους τα έδειξα. Τα πήρε ένα αστυνομικός και τα έβαλε στην τσέπη του. Μου ζήτησαν να πάμε στο ΑΤ Ακροπόλεως για να τα ελέγξουν και τους ακολούθησα. Εκεί με έβαλαν σε κελί. Στις 2πμ ήρθαν και μου είπαν ότι επικοινώνησαν με τον εισαγγελέα και ότι θα με πάνε για δίκη γιατί δεν έχω χαρτιά. Τους ζήτησα να μου τα δώσουν πίσω για να έχω αποδείξεις και δεν μου τα έδωσαν. Και άλλες φορές όταν πήγα στο ΑΤ Ακροπόλεως και τα έδειξα με άφησαν να φύγω.

Μου έβαλαν χειροπέδες και μου γύρισαν τα χέρια πίσω προκαλώντας μου πόνο. Άρχισαν να με βρίζουν λέγοντας:

«Θα σε γαμήσουμε μαύρε. Να πας πίσω στην Αφρική. Και να σε σκοτώσουμε τίποτα δεν γίνει. Εμείς είμαστε ο νόμος.»

Ήμουν δεμένος, δεν αντιστάθηκα και μετά άρχισαν να με χτυπάνε με μπουνιές και κλωτσιές. Με χτύπησαν στους ώμους. Λιποθύμησα και ήμουν αναίσθητος για περίπου 20 λεπτά. Με έσυραν με τις χειροπέδες πίσω και με τραυμάτισαν στα πόδια στα χέρια. Ένοιωσα απόγνωση. Οι αστυνομικοί ήταν δύο.

Με πήγαν στο ΑΤ Συντάγματος και το πρωί στις 13/9 στο Αυτόφωρο. Το δικαστήριο με άφησε ελεύθερο. Ρώτησε τους αστυνομικούς που με χτυπήσαν αν είναι αλήθεια ότι πήραν τα χαρτιά μου. Απάντησαν ότι τα πήραν και ότι τα είχαν στο ΑΤ Ακροπόλεως. Το δικαστήριο διέκοψε και τους ζήτησε να τα εμφανίσουν στην δίκη στις 23 Σεπτέμβρη.

Στις 15 Σεπτέμβρη, πήγα να δουλέψω για μην πεινάσει η οικογένεια μου και πάλι οι ίδιοι με συνέλαβαν. Με χτύπησαν ξανά αλλά αυτή την φορά με παρέπεμψαν με ψέματα ότι ενώ ήμουνα πάλι δεμένος έσπασα τον τοίχο και ότι αντιστάθηκα! Όμως, η δικαστής με ρώτησε: «Γιατί δεν έκανες μήνυση στους αστυνομικούς που με βασάνισαν; Της απάντησα: είμαι μετανάστης!» Ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει την καταγγελία μου και η δίκη θα γίνει στις 27/4/2026.

Θα προχωρήσω σε μήνυση κατά των αστυνομικών που με βασάνισαν.»

Οι δρόμοι γύρω από την Ακρόπολη και το Μοναστηράκι είχαν γίνει και παλιότερα κέντρο ρατσιστικών επιχειρήσεων σκούπα της Αστυνομίας, ενίοτε με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας και κόστισαν την ζωή σε ένα μετανάστη σε καταδίωξη, τον Μπαμπακαρ Ντιάε.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αστυνομικής βαρβαρότητας αλλά αποτέλεσμα της ίδιας της κλιμάκωσης της ρατσιστικής εκστρατείας της κυβέρνησης που έπνιξε τους 600 πρόσφυγες στη Πύλο και έχει τον Πλεύρη υπουργό να έχει ψηφίσει νόμο που βάζει στο στόχαστρο κάθε μετανάστη. Είναι η πολιτική που ανοίγει το δρόμο στα ορφανά της Χρυσής Αυγής.

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην Πανεργατική Απεργία στις 1/10 και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 1030πμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία των βασανιστών αστυνομικών. Να γίνουν σεβαστές οι άδειες ΟΛΩΝ των χειροτεχνών και να σταματήσουν οι καταδιώξεις. Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών και ίσα δικαιώματα.

Οι ζωές των μαύρων μετράνε!

Ο Τζόνυ θα μιλήσει στη εκδήλωση τιμής στο Μοχάμεντ Καμράν την Τετάρτη 24/9 στις 7.0μμ στο ΚΕΠ Ν.Ιωνίας.

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ