Άνοιξε ξανά το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο

Ανακαινισμένο κτιριακά και υπό συνεχή εμπλουτισμό του περιεχομένου του, άρχισε ξανά να δέχεται επισκέπτες - μεμονωμένους ή σε γκρουπ- το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, που είναι αφιερωμένο στους 228 σφαγιασθέντες Διστομίτες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στις 10 Ιουνίου 1944. Ενα Μουσείο που αποτυπώνει, ως «ζωντανός, αδιάψευστος μάρτυρας»,τα εγκλήματα του Ναζισμού κατά της ανθρωπότητας.

Παρόλο που σε όλη την διάρκεια της ανακαίνισης οι επισκέπτες - προσκυνητές τιμούσαν τους νεκρούς και την θυσία τους στο λόφο του Μαυσωλείου όπου βρίσκεται το οστεοφυλάκιο των Θυματων, συμβολικά η νέα περίοδος «ξεκίνησε» την Κυριακή 21/9/2025 με την επίσκεψη του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ ΛΑΜΙΑΣ και αρκετών μεμονωμένων που παρακολούθησαν το ντοκiμαντέρ της Σφαγής και τα σχόλια της αρμόδιας Ιστορικού- αρχαιολόγου.

Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μοναστήρι του ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, κάτι που συνδυάζουν πολλοί εκδρομείς- προσκυνητές, λόγω εγγύτητας.

Παράλληλα, εν όψει της επετείου της Εθνικής Εορτής για το «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού στον ιταλικό φασισμό την 28η Οκτωβρίου 1940, πολλά σχολεία από διάφορες περιοχές έχουν αρχίσει να κλείνουν ημερομηνίες για εκπαιδευτικές επισκέψεις και βιωματικές δράσεις.