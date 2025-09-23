Μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού με δυναμική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με την συμμετοχή συνδικάτων, φορέων, φοιτητικών συλλόγων και σωματείων της πόλης. Η πορεία ξεκίνησε από το Άγαλμα Βενιζέλου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της πόλης.

Ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν από τους συγκεντρωμένους και επιπλέον εμφανίστηκαν σε πανό των οργανώσεων ήταν τα: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Η ιστορία έχει μία σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «Στης Γάζας τα συντρίμμια που σφίγγει ο κλοιός σηκώνει το κεφάλι ο ήρωας λαός» κ.α.

Στη συγκέντρωση που προηγήθηκε της πορείας χαιρέτησε ο Σέντκι Ασόκι εκπροσωπώντας τη Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας. Ευχαρίστησε για την αλληλεγγύη που δείχνουν οι πολίτες στους Παλαιστίνιους προσθέτοντας ότι: «Δεν μας ενδιαφέρουν οι κυβερνήσεις, που είναι με την πλευρά του Ισραήλ. Μας ενδιαφέρει πως όλα τα σωματεία, ο λαός, είναι στο πλευρό μας».

«Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη, τον αγώνα μας με κάθε τρόπο. Ιδιαίτερα σήμερα, που το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Με τη στήριξη των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ επιχειρεί την ολοκλήρωση της κτηνωδίας στη Γάζα», είπε ο Παναγιώτης Χαριτίδης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι έχει προγραμματιστεί μια νέα συγκέντρωση για τη Παλαιστίνη αύριο στις 6 το απόγευμα στον σταθμό του Μετρό «Αγ. Σοφίας» απέναντι από την Εγνατία οδό με αφορμή την παρουσία οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι οποίοι θα είναι παρόντες ενόψει της πρεμιέρας τους στη League Phase του Europa League κόντρα στον ΠΑΟΚ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

