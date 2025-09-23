Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ηλικιωμένος άνδρας έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον ηλικιωμένο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.