Πτώση φοιτητή σε φωταγωγό στον Βόλο: Πώς έγιναν όλα

Ο νεαρός έτρεξε φοβισμένος να κρυφτεί μετά από φωνές και πάτησε πάνω σε πλεξιγκλάς φωταγωγού, εκείνο όμως υποχώρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Διένεξη με γείτονα, φόβος και απρόσεκτη κίνηση κρύβεται τελικά πίσω από τον τραγικό θάνατο του 20χρονου φοιτητή Ιάσονα που βρήκε ακαριαίο τέλος πέφτοντας στον φωταγωγό πολυκατοικίας στον Βόλο.

Ο νεαρός το βράδυ της Δευτέρας βρισκόταν με φίλους στην ταράτσα πολυκατοικίας συγγενικού του προσώπου στο κέντρο του Βόλου. Κάποιος τους έκανε παρατήρηση κατηγορώντας τους για πράξεις κατά περαστικών, εκείνoι φέρονται να φοβήθηκαν πως επρόκειτο για αστυνομικό και προσπάθησαν να κρυφτούν, οι δύο νεαροί έτρεξαν προς τις σκάλες και ο 20χρονος ανέβηκε σε περβάζι. Για να το προσεγγίσει, χρειάστηκε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό, το πλεξιγκλάς όμως που τον κάλυπτε υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί θανάσιμα στο ύψος του πρώτου ορόφου.

Η παρέα του δεν κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί. Επί περίπου 40 λεπτά τον αναζητούσαν, τηλεφωνώντας επανειλημμένα στο κινητό του χωρίς ανταπόκριση. Ένας από τους νεαρούς μάλιστα ξύπνησε τον πατέρα του για να τους βοηθήσει να ψάξουν. Τελικά, με τη βοήθεια εφαρμογής εντοπισμού, διαπίστωσαν ότι το στίγμα του κινητού βρισκόταν ακόμα μέσα στο κτίριο. Επιστρέφοντας στην ταράτσα, αντίκρισαν το σπασμένο στέγαστρο του φωταγωγού και το άψυχο σώμα του φίλου τους στον παρακάτω όροφο.

Η σορός του νεαρού μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία – νεκροτομή, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν προκειμένου να κλείσει το μακάβριο παζλ πίσω από τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή.

Ο 20χρονος διέμενε στην Αθήνα για τις σπουδές του στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε μεταβεί στην πόλη για να βοηθήσει τον πατέρα του, γνωστό επιχειρηματία της περιοχής. Σε λίγες ημέρες ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα για να συνεχίσει την εξεταστική του περίοδο. Η απώλειά του έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους του αλλά και την τοπική κοινωνία. Ναυταθλητικός σύλλογος της πόλης του οποίου υπήρξε αθλητής, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τον χαμό του.