Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
«Θέμα» με την πώληση της Ολυμπιακής δάδας από τον Πύρρο Δήμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η επιστολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και η απάντηση του πρώην Ολυμπιονίκη.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημοπράτηση της δάδας που κρατούσε ο Πύρρος Δήμας ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Ο πρώην Ολυμπιονίκης συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή που «αγαπάει τα παλιά αντικείμενα», δημοπρατώντας το πολύτιμο αυτό αντικείμενο, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της μέσω επιστολής προς τον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια τόνισε ότι είναι στεναχωρημένος, ενώ πρόσθεσε πως «ούτε προσωπική είναι η δάδα, ούτε είχα πρόθεση να προσβάλω κάτι. Με αυτήν εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες».

Ενώ, επανέλαβε πως «την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά», καθώς διασφαλίστηκε πως από το ποσό των 10.200 ευρώ που συγκεντρώθηκε από την πώληση, το μισό θα διατεθεί στα «Παιδικά Χωριά SOS».

Η επιστολή της ΕΟΕ

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Αν και αναγνωρίζεται η σπουδαία προσωπικότητα του Πύρρου Δήμα ως εθνικού προτύπου και η πρόθεση του, καθώς η δημοπρασία είχε ως στόχο το ποσό να δωριστεί προς τα Παιδικά Χωριά SOS, η σύνδεση της παρουσίας του με την εμπορική προβολή της δάδας χαρακτηρίζεται άστοχη».

Με την επιστολή ζητά από τον τηλεοπτικό σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ κατέληγε πως «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

«Θέμα» με την πώληση της Ολυμπιακής δάδας από τον Πύρρο Δήμα

