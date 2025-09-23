«Θέμα» με την πώληση της Ολυμπιακής δάδας από τον Πύρρο Δήμα

Η επιστολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και η απάντηση του πρώην Ολυμπιονίκη.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημοπράτηση της δάδας που κρατούσε ο Πύρρος Δήμας ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Ο πρώην Ολυμπιονίκης συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή που «αγαπάει τα παλιά αντικείμενα», δημοπρατώντας το πολύτιμο αυτό αντικείμενο, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της μέσω επιστολής προς τον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια τόνισε ότι είναι στεναχωρημένος, ενώ πρόσθεσε πως «ούτε προσωπική είναι η δάδα, ούτε είχα πρόθεση να προσβάλω κάτι. Με αυτήν εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες».

Ενώ, επανέλαβε πως «την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά», καθώς διασφαλίστηκε πως από το ποσό των 10.200 ευρώ που συγκεντρώθηκε από την πώληση, το μισό θα διατεθεί στα «Παιδικά Χωριά SOS».